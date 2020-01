Voor dag tien van de Brussels Motor Show 2020 verwachten de organisatoren opnieuw een bomvolle Brussels Expo voor wat nu al een geslaagde editie wordt genoemd. De bezoekersaantallen liggen in de lijn van de verwachtingen, de interesse van de particuliere klant en beheerders van grote wagenparken voor elektromobiliteit is duidelijk gestegen, zo blikt topman Luc Bontemps van organisator Febiac terug.

Hét wapenfeit van de voorlaatste dag van de Brussels Motor Show (BMS) was een luidruchtige protestactie van Extinction Rebellion. Dankzij goede afspraken vooraf tussen de actievoerders, organisatoren en ordediensten is de korte actie vreedzaam verlopen en hebben de bezoekers geen hinder ondervonden. Iedereen tevreden.

Verwachtingen ingelost

Hoewel de Brussels Motor Show 2020 één dag minder telde dan de vorige editie, ziet het ernaar uit dat een half miljoen bezoekers naar Brussels Expo zijn komen afzakken. Febiac-topman Luc Bontemps spreekt dan ook van een geslaagd salon.

'De resultaten van de onlineverkoop wekten de verwachting dat wij op een goed salon afstevenden. Die verwachting is ingelost. Voor het eerst was er ook opvallend meer publieke belangstelling vanuit Nederland en Duitsland.

'Sinds de North American International Autoshow (NAIAS) van Detroit op de kalender is verplaatst van begin januari naar juni is de Brussels Motor Show vanaf nu het eerste autosalon van het nieuwe jaar. Dat zorgt ervoor dat de premières van nieuwe modellen niet langer in Detroit plaatsvinden maar in Brussel.

'BMS wint daardoor aan status en internationale uitstraling wat de aanwezigheid verklaart van tal van hoge merkvertegenwoordigers en belangrijke buitenlandse media in Brussel.'

Shift van benzine en diesel naar elektrische aandrijving

Afgezien van de korte protestactie van Extinction Rebellion heeft de BMS 2020 volgens de Febiac-topman een vlekkeloos verloop gekend. 'Dankzij een goede samenwerking met de politiediensten, het succes van de midweekbezoekdagen en de aangepaste openingsuren hebben zich tijdens het verloop van het autosalon geen noemenswaardige verkeersopstoppingen voorgedaan richting de Heizel en bleven de wachttijden aan de ingang tot een aanvaardbaar minimum beperkt.

'Van de exposanten hebben we vernomen dat hun informanten op de stands zijn geconfronteerd met een opvallende toename van het aantal vragen met betrekking tot elektromobiliteit. De interesse en vragen kwamen zowel van de kant van de particuliere klant als van vertegenwoordigers van de leasewereld. Dat is een goede zaak en wijst er mijn inziens op dat ook fleetklanten stilaan maar zeker overtuigd raken van de voordelen van elektrische aandrijving en dat de vergroening van ons wagenpark via die weg in een hogere versnelling zal geraken.

'Twee jaar geleden hebben we een shift van diesel naar benzine gezien, nu beleven we een shift van diesel en benzine naar elektrische aandrijving, van mild hybride over plug-in hybride tot full electric.'

Scherpe kritiek op VRT-berichtgeving en Brusselse regering

In dit verband betreurt Bontemps de volgens hem eenzijdige berichtgeving van VRT-journalist Luc Pauwels in een tweedelige reportage in het VRT-nieuws bij de opening van het autosalon. 'Twee jaar geleden heeft die openlijk de oorlog verklaard aan de diesel. Nu grijpt én krijgt die de kans om met scherp te schieten op CNG. Hij focust op de schadelijke uitstoot die vrijkomt bij de productie van aardgas maar zwijgt in alle talen over de geringe uitstoot die vrijkomt tijdens het rijden.'

'Van objectieve berichtgeving heb ik een andere voorstelling. Vanuit die eenzijdige benadering kan je ook het rijden op stroom bekritiseren in het geval die wordt opgewekt door kolencentrales zoals dat het geval is in Polen. Werd de diesel twee jaar geleden nog verketterd, krijgt die nu een positieve beoordeling. Helemaal terecht overigens als je een correcte vergelijking maakt.

'Het moet mij van het hart dat de mediastunts van deze journalist allerminst bijdragen tot een sereen debat en de verwarring in de hoofden van de mensen over welke aandrijving het best past bij hun mobiliteitsprofiel enkel maar doen toenemen. Ik betreur dat.'

Bontemps uit ook scherpe kritiek op het mobiliteitsbeleid van de Brusselse Gewestregering, of het uitblijven daarvan. 'Ik vraag me af wat de Brusselse excellenties bezielt. Zij voeren een politiek die nergens op stoelt en de verkeerschaos in het hoofdstedelijk grondgebied enkel vergroot.

'Ik raad hen aan in de les te gaan bij Frans Timmermans. De vicevoorzitter van de Europese Commissie heeft de voorbije week tijd vrijgemaakt voor een bezoek aan BMS en om er van gedachte te wisselen met de sector over de Green Deal van de Commissie. De Brusselse excellenties daarentegen blijven elke dialoog afwijzen en komen gedane beloftes niet na. De uitbouw van een fijnmazig laadpalennetwerk in het Brusselse Gewest blijft maar aanslepen.'

Tevredenheid alom

Niet alleen de organisatoren spreken van een geslaagd salon, ook de exposanten tonen zich tevreden.

Ann Wittemans (Mitsubishi): 'Een groot salon is altijd interessant voor een klein merk. Wij krijgen in Brussels Expo mensen op de stand die niet over de vloer komen bij onze dealers. Om welke reden dan ook.

'Wij hebben een goed salon achter de rug, onze informanten hebben vele offertes gemaakt en kandidaat-kopers doorverwezen naar een dealer in hun buurt. Welke modellen goed scoren? Dat zijn de Outlander PHEV die veel auto voor zijn geld biedt én fiscaal 100 procent aftrekbaar blijft. Daarnaast is er veel interesse voor de vernieuwde Space Star die in prijs is verlaagd en een gunstige CO 2 -score heeft. Twee vliegen in één klap dus.

Bij de luxemerken gaat Mercedes op zijn elan verder. Bastien Van den Moortel: 'Omzeggens alle modelvarianten van de A-reeks verkopen als warme broodjes met als uitschieter de GLA die hier in wereldpremière is gegaan. Dé eyecatchers zijn de nieuwe GLE en onze plug-in hybrides in combinatie met een dieselmotor. Die verenigen het beste van twee werelden.'

Lees verder onder de foto

Volgens Ann Wittermans (Mitsubishi) is een groot salon altijd interessant voor een klein merk © Patrick Theunissen

Klant heeft het laatste woord

Bij volumemerk Renault is Karl Schuybroek aangenaam verrast door de hernieuwde belangstelling voor de diesel. 'Zowel voor Clio als Captur is er een verschuiving van meer dan 10 procent van benzine naar diesel in vergelijking met vorig jaar. Voor Dacia Duster loopt dat percentage nog hoger op. Dat wijst erop dat de dieselhetze over haar hoogtepunt heen is en dat de klant niet meer blind vertrouwt op wat de media verkondigen en dat hij of zij beslist in functie van zijn of haar budget.

'Voor wie jaarlijks veel kilometers aflegt, blijft de diesel nog altijd de meest aangewezen keuze. Ook al omdat de nieuwe generatie diesels veel minder schadelijke uitlaatstoffen uitstoten. Bovendien helpen moderne diesels de constructeurs om eind 2020 de strengere Europese CO 2 -doelstelling van 95 g/km te halen. Op onze stand hebben we de Clio E-Tech en Captur E-Tech plug-in voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Beide versies zijn uitermate milieuvriendelijk maar kunnen pas vanaf volgende maand worden gekocht.

'Hoewel we nog niet over een officiële prijs beschikken, hebben we toch al een groot aantal voorbestellingen kunnen noteren. Dat belooft voor straks. Van onze dealers verneem ik dat er veel passage is van bestaande en nieuwe klanten die een bezoek aan onze stand hebben gebracht en langskomen om een bestelbon te ondertekenen. In die zin betekent het autosalon van Brussel met een half miljoen bezoekers het begin maar meteen ook al het hoogtepunt van het jaar voor de autosector in ons land.

'Renault vervult al jaren een pioniersrol inzake elektromobiliteit en dat is dit keer niet anders. De nieuwe ZOE met een WLTP-rijbereik van 396 kilometer haalt voor het eerst de top vijf van offertes op de stand. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de doorbraak van de elektrische auto er eindelijk zit aan te komen, ook zonder de aanmoedigingspremie van de Vlaamse regering.'

In de media deed de voorbije dagen het gerucht de ronde dat Nissan uit de alliantie met Renault en Mitsubishi wilde stappen. Hoeveel geloof mogen we hieraan hechten? Waar rook is, is vuur wordt weleens gezegd.

Karl Schuybroek: 'Het toeval wil dat Jean-Dominique Senard, de voorzitter van de alliantie, deze week een bezoek heeft gebracht aan de Brussels Motor Show en bij die gelegenheid ten stelligste heeft ontkend dat Nissan overweegt om de alliantie te verlaten. Het tegendeel is waar. Hij kondigt voor dit jaar een reeks initiatieven aan die de alliantie nog zullen versterken. Eind van de maand vergadert de Raad van Bestuur en ik verwacht van die bijeenkomst dat zij zal beslissen wie de nieuwe CEO wordt van Groupe Renault.'

Of dat Luca de Meo wordt, ex-voorzitter van Seat, wil woordvoerder Schuybroek niet bevestigen. 'Intern is hierover nog niet gecommuniceerd. Het is wachten op witte rook in Parijs.'

Een goed salon is de voorbode van een goed jaar, dat zegt Schuybroek Karl (Renault). © Patrick Theunissen

