Het nieuwe volledig elektrische model Taycan van de Duitse sportwagenbouwer Porsche zal naar verwachting dit jaar in België goed zijn voor 30 procent van de inschrijvingen van nieuwe Porsches, of wellicht ruim 900 wagens. Dat heeft Didier t'Serstevens, directeur Porsche Import, vandaag gezegd tijdens de persdag van het autosalon van Brussel. Daarbij moet wel de bedenking gemaakt worden dat het gaat om anderhalf jaar aan bestellingen die geleverd worden, klinkt het.

t'Serstevens blikt "zeer tevreden" terug op 2019. "Het was een goed jaar voor Porsche en we kijken ook 2020 vol optimisme tegemoet. Ons netwerk is klaar voor de lancering van de Taycan", aldus de directeur. Bij de concessiehouders is alle personeel ondertussen getraind om om te gaan met de elektrische wagen. Porsche is in België ook bezig om een netwerk te creëren van snelladers, op plaatsen die voor hun klanten interessant kunnen zijn, zoals restaurants of hotels. Porsche-klanten zullen die gratis kunnen gebruiken, al geeft volgens de autobouwer zowat 70 procent van de klanten aan de auto thuis te zullen laden. Van de kopers van de Taycan blijkt ook alvast de helft nieuwe klant te zijn van het merk Porsche. De instapprijs voor een Taycan 4S bedraagt zowat 111.000 euro. (Belga)

t'Serstevens blikt "zeer tevreden" terug op 2019. "Het was een goed jaar voor Porsche en we kijken ook 2020 vol optimisme tegemoet. Ons netwerk is klaar voor de lancering van de Taycan", aldus de directeur. Bij de concessiehouders is alle personeel ondertussen getraind om om te gaan met de elektrische wagen. Porsche is in België ook bezig om een netwerk te creëren van snelladers, op plaatsen die voor hun klanten interessant kunnen zijn, zoals restaurants of hotels. Porsche-klanten zullen die gratis kunnen gebruiken, al geeft volgens de autobouwer zowat 70 procent van de klanten aan de auto thuis te zullen laden. Van de kopers van de Taycan blijkt ook alvast de helft nieuwe klant te zijn van het merk Porsche. De instapprijs voor een Taycan 4S bedraagt zowat 111.000 euro. (Belga)