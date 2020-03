nieuws

Autosalon Detroit afgelast

Ook de autosector wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Niet alleen sluiten de fabrieken hun deuren, ook de autosalons worden een voor een afgelast. Na het Autosalon van Genève in maart, zal ook de North American International Auto Show 2020 in Detroit in juni niet plaatsvinden.

Autosalon Detroit afgelast © belga