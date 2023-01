Autosalon 2023: Renault hoopt op betere tijden zonder fiscale voordelen voor plug-in hybrides

Renault heeft enkele moeilijke jaren achter de rug en is uit de top 5 van best verkopende merken gevallen. De Franse autobouwer bezit maar een beperkt aanbod aan plug-in hybrides en heeft daardoor vele leaseklanten verloren. Met de afbouw van de fiscale voordelen voor geëlektrificeerde wagens in het verschiet hoopt Renault op betere tijden.

In de top 5 van best verkopende constructeurs in ons land prijken vier Duitse (premium)merken: BMW, VW, Mercedes en Audi bekleden de plaatsen één, twee, drie en vijf. Een vreemde situatie voor een land met een hoge werkloosheidsgraad en grote staatsschuld. Tot voor een aantal jaren voerden de Franse volumemerken de rangschikking aan, met Renault meestal op kop.

Europese regelgeving ondergraaft concurrentiekracht volumemerken

De terugval van de Franse volumemerken valt samen met het invoeren van strengere CO 2 -normen door Europa en het toekennen van financiële en fiscale incentives aan al wie een deels of volledig geëlektrificeerde auto koopt of gebruikt.

De Renault Austral vervangt de Kadjar in het SUV C-segment. © Pieter Beerden

In ons land blijven particulieren verstoken van die voordelen. Een beslissing met een breed politiek draagvlak die ervoor zorgt dat particulieren geen plug-in hybride of elektrische auto kunnen kopen, wegens té duur. Terwijl die particulieren belastingen betalen, geld waarmee de staat een deel van de premies en fiscale voordelen financiert die bedrijven en zelfstandigen met een deels of volledig geëlektrificeerde auto ten goede komen. In een land met een verhoudingswijs groot marktaandeel aan bedrijfswagens gaat het om veel geld. Iedereen draagt bij aan de vergroening van het wagenpark maar niet iedereen krijgt een financiële return.

De strenge Europese CO 2 -doelstellingen verplichten de constructeurs er bovendien toe de uitstoot van hun benzine- en dieselmotoren drastisch te reduceren. Dat vereist de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie die handenvol geld kost waardoor ook nieuwe benzine- of dieselauto’s fors duurder zijn geworden.

Voor volumemerken die een groot deel van hun omzet realiseren via de verkoop van stadsauto’s en compacte gezinswagens aan particulieren, is dat een groot probleem volgens Renault-woordvoerder Karl Schuybroek. “Onze klanten zijn mensen met een gemiddeld inkomen zonder salariswagen voor wie een nieuwe auto een zware investering is geworden. Zij schuiven de aankoop van een nieuwe auto daarom op de lange baan. Zoals de meeste volumemerken beschikt Renault over een beperkt aanbod aan plug-in hybrides omdat de implementatie van die technologie de kostprijs van een stadsauto of compacte gezinswagen de hoogte

injaagt waardoor die te duur wordt voor de doorsnee particuliere klant. Voor grote wagens weegt de extrakost verhoudingsgewijs minder zwaar door. Bovendien gaat het om een overgangstechnologie die vooral fiscaal interessant is voor een specifieke doelgroep. In die zin juichen wij de afbouw van die fiscale incentives voor plug-in hybrides toe waardoor alle merken opnieuw met min of meer gelijke wapens kunnen strijden. De voorbije jaren was dat duidelijk niet geval wat de sterke positie van de Duitse premiummerken op onze markt verklaart, ten koste van de Franse volumemerken die daardoor veel professionele klanten hebben verloren. Op de particuliere markt is Renault vooruitgegaan, maar die wordt spijtig genoeg jaar na jaar kleiner. De vooruitgang op de particuliere markt weegt niet op tegen de achteruitgang op de B2B-markt.”

Karl Schuybroek, directeur communicatie bij Renault.

Modellenoffensief in het verschiet

In 2022 heeft Renault ook zwaar geleden onder de gevolgen van de oorlog in Oekraine. De Franse constructeur heeft zijn industriële activiteiten in Rusland volledig stopgezet, met een forse terugloop van de omzet tot gevolg.

Het goede nieuws is dat Renault op de Heizel uitpakt met de nieuwe Austral, een nieuwkomer in het populaire SUV C-segment en meteen goed voor een finaleplaats bij de verkiezing van Auto van het Jaar. Renault toont hier ook een voorafbeelding van de nieuwe full electric Scenic waarmee het vanaf volgend jaar wil scoren op de bedrijfswagenmarkt alsook van de elektrische R5 en R4 die in 2024 en 2025 op de markt komen. Op de opvolger van de Espace moet minder lang worden gewacht, die komt er eind dit of begin volgend jaar aan – opnieuw verkrijgbaar als 7-zitter. De nieuwe modelnaam is nog niet bekend. Waar geen twijfel over bestaat is de ambitie van Renault om terug een koppositie in te nemen op de Belgische markt, maar niet ten koste van de rendabiliteit. Onder de nieuwe topman Luca de Meo primeert rendabiliteit op omzet.