Een gebrek aan vertrouwen in veiligheidstechnologieën en een emotionele voorkeur aan om een auto te bezitten zijn de twee belangrijkste obstakels voor de toekomst van de gedeelde autonome auto.

Een nieuwe studie van Neckermann Strategic Advisors in het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat de meerderheid van de automobilisten nog niet klaar is voor de toekomstige mobiliteitsconcepten zoals de gedeelde autonoom rijdende auto. De voornaamste oorzaak is het gebrek aan vertrouwen in nieuwe technologieën, zoals softwarebugs en het risico om gehackt te worden. Bovendien is het vooral de chaos van innovaties die de consument sceptisch maakt: elke fabrikant, elke toeleverancier en tal van start-ups hebben een eigen visie. De autoindustrie heeft nog geen gemeenschappelijke standaard, wat de onduidelijkheid bij automobilisten vergroot. De consument, ook de jongste generatie, hecht nog steeds veel belang aan autobezit. Dat heeft vooral met vrijheid te maken (men wil de auto immers altijd en overal kunnen gebruiken) maar ook van prestige en onafhankelijkheid. De auto wordt nog steeds gezien als een verlangstuk van de leefomgeving en in die zin is het de mobiele uitdrukking van uw smaak en persoonlijkheid. Deskundigen zijn van mening dat er een overgangsperiode noodzakelijk is om deze nieuwe technologieën te aanvaarden. Het heeft ook tien jaar geduurd voordat smartphones en sociale media een penetratiegraad van 80% bereikten. Voor de autonome en gedeelde mobiliteit zal dat wellicht langer duren, hoewel we doorgaans toleranter zijn voor nieuwe mobiliteitstechnologieën.(Belga)