Volgens mobiliteitsfederatie Traxio werden in de laatste week van maart 93 % minder nieuwe auto's en 85 % minder tweedehandswagens ingeschreven. Deze negatieve tendens zal zich hoogstwaarschijnlijk verderzetten in de komende weken.

Door de maatregelen die zijn getroffen in het kader van de Coronacrisis, is het aantal inschrijvingen van nieuwe en tweedehandswagens ongezien sterk gedaald, meldt mobiliteitsfederatie Traxio. Vooral de laatste volledige week van maart 2020 toont aan hoe hard de autosector wordt getroffen. Er werden van 1 tot 28 maart 2020 ongeveer 29.000 nieuwe auto's ingeschreven, dat is een daling met 45 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast werden er in deze periode ongeveer 38.900 tweedehandsauto's ingeschreven, een daling met 31 % ten opzichte van vorig jaar.

"Deze extreme daling is ongekend," zegt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio. "Door de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn showrooms sinds 18 maart verplicht gesloten. Het gevolg is dat de verkoop van zowel nieuwe als tweedehandse auto's bijna volledig lam ligt. Ondertussen mogen autohandelaars wagens die klaar staan voor de klant niet leveren en kost hun stockvoorraad van nieuwe en tweedehandsauto's hen elke dag een fortuin. Dit zal in de komende weken niet anders zijn. Het blijft ook afwachten wanneer de verkoop terug op gang zal komen nadat de maatregelen versoepeld zullen worden. Wanneer de verkoop opnieuw aanzwengelt, zal de levering en inschrijving van nieuw bestelde wagens bovendien nog een tijd op zich laten wachten."(Belga)

