Volgens de cijfers van Febiac werden in januari 2020 1,5% meer voertuigen ingeschreven dan een jaar geleden. BMW is de verrassende marktleider, voor Volkswagen en Peugeot.

Na het 98ste Autosalon van Brussel maakt de sector een eerste balans op. Met 51.840 verkochte eenheden begon de markt 2020 met een resultaat dat hoger ligt dan het gemiddelde resultaat voor januari met 49.790 registraties sinds 2010. De eerste effecten op de inschrijvingen van de pas gekochte nieuwe voertuigen zullen pas vanaf maart echt merkbaar zijn.

Daarnaast werd januari 2020 gekenmerkt door een stevige verschuiving van traditionele benzinemotoren naar hybride aandrijvingen. Het aandeel benzines daalde tot 56,1 procent, daar waar het in 2019 nog 61,6 procent bedroeg. De hybrides bereikten 8,5 procent tegenover 4,8 procent voor heel 2019. Dieselmotoren zetten hun herstel verder met een marktaandeel van 33,5% in januari tegenover 31,4% in 2019. En elektrische aandrijvingen waren in januari goed voor 1,4% van de registraties, tegenover 1,6% in 2019. Ook de segmenten van lichte vrachtvoertuigen (+2,3%) en gemotoriseerde tweewielers (+37,2%) lieten een groei optekenen.

Bij de automerken was BMW de verrassende koploper in januari met bijna 5.400 verkochte personenwagens, wat goed is voor een marktaandeel van een goede 10%. Volkswagen en Peugeot nemen de plaatsen twee en drie in.(Belga)

