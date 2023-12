Automarkt lijkt zich te herstellen

De automarkt klimt langzaam uit het dal waarin ze post-corona terecht kwam. In november werd een groei met ruim 26 % opgetekend en het was de beste novembermaand sinds 2017.

Gedurende de maand november werden ruim 37.500 nieuwe personenwagens ingeschreven en dat is op zich een stijging van 26,1 % in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Sinds begin 2023 kregen 450.960 nieuwe wagens een kenteken en zo zien we een nog sterkere groei van + 32 % tegenover 2022. Het ziet er dus naar uit dat de markt stilaan herstelt. Het valt tevens op dat bijna de helft (47 %) van de nieuw verkochte wagens over een elektrische of een gedeeltelijk elektrische aandrijving beschikt. Het gaat dan over volledig elektrische voertuigen, maar ook over plug-inhybrides en klassiekere seriële hybride modellen zoals die van Toyota.

BMW op 1

Opvallend is dat BMW weer op eenzame hoogte staat in de ranking en het ziet er naar uit dat de Duitse premiumspeler ook in 2023 het bestverkochte merk zal worden op de Belgische markt, wat wereldwijd… uniek is. Dat geeft ook aan dat de motor achter de mooie verkoopcijfers nog altijd de bedrijfswagenmarkt is.

Op nummer 2 staat Volkswagen, gevolgd door Mercedes en Audi. Pas in de tweede helft van de top 10 komen de meer betaalbare merken zoals Peugeot, Renault, Toyota en Dacia. Het spreekt voor zich dat die laatste merken vooral door privéconsumenten worden gekocht. De kloof tussen de bedrijfswagenmarkt en de privé-automarkt blijft verbreden .

Chinees record

De belangrijkste groeiers zijn in hoofdzaak de elektrische spelers. Bij Tesla zien we voor heel 2023 een toename van +310 %, maar de meest spectaculaire groei noteren we bij MG (+416 %, goed voor 3.923 wagens) en BYD (+1.545 %, waar de teller op 510 wagens staat). De Chinese constructeurs die betaalbare elektrische modellen aanbieden, winnen dus in sneltreinvaart terrein.

Wellicht zal die trend zich volgend jaar verder doorzetten omdat de producten van deze merken onder de kaap van 40.000 euro blijven waardoor de consument recht heeft op een premie van 5.000 euro.