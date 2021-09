De verkoop van personenwagens in ons land blijft in een dip zitten. Na de coronacrisis wordt de sector nu geplaagd door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, die nodig zijn voor de chips en elektronica in de auto's. BMW blijft marktleider.

Na afloop van augustus publiceerde autofederatie Febiac weer de cijfers van de gerealiseerde verkopen van voertuigen in ons land tijdens de voorbije maand. En die vormden geen positief nieuws omdat er weer een sterke terugval werd opgetekend tegenover dezelfde periode een jaar geleden. In augustus 2021 werden 27.026 personenwagens geleverd tegenover 36.387 stuks in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt overeen met een terugval van 25,7% ondanks het feit dat er dit jaar 1 extra werkdag in augustus was.

Het gecumuleerde resultaat over de eerste 8 maanden van 2021 lijkt minder dramatisch met de registratie van in totaal 287.013 nieuwe auto's. Dat betekent een daling van 3,5% ten opzichte 2020. Maar aangezien ook die periode sterk werd beïnvloed door de lockdown als gevolg van de COVID-pandemie is er geen reden voor optimisme. De laatste referentieperiode blijft immers het 'zorgeloze' jaar 2019. En daar tegenover is de achterstand nog zeer groot.

Momenteel zijn de coronamaatregelen niet meer de grote boosdoener, maar is de vertraging in de verkoop vooral te wijten aan de leveringsproblemen in de sector. Het gaat intussen om een hele resem onderdelen, maar het grote struikelblok blijft de schaarste aan halfgeleiders die cruciaal zijn voor chips en elektronische componenten waarmee hedendaagse voertuigen volgestouwd zijn.

BMW blijft marktleider

Ondanks alle problemen realiseert premiummerk BMW een topjaar en voert het nog altijd de verkoopstatistieken in ons land aan. Ook in augustus verkocht de Beierse constructeur het meeste aantal auto's: 2.954 stuks, goed voor een marktaandeel van 10,93%. Volkswagen nam de tweede plaats in met 2.734 geleverde wagens, voor zustermerk Audi met 2.293 auto's.

Ook over het hele jaar bekeken was BMW het populairste merk. BMW verklaart dit succes door een recent en sterk gamma van geëlektrificeerde modellen.

