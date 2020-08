De FOD Mobiliteit en Vervoer en Febiac deelden het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee van de voorbije maand juli. De automarkt probeert de schade te beperken, terwijl de verkoop van motorfietsen met liefst 38,5% stijgt.

Met 44.532 nieuw ingeschreven personenauto's in België laat de maand juli 2020 een daling met 1,3% zien ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Volkswagen was het best verkochte merk, gevolgd door Renault en BMW. "Het begin van het tweede halfjaar kan dan ook als bemoedigend worden omschreven voor de Belgische autosector, die in juli kon terugvallen op een markt die vooral werd gedragen door de particuliere klanten", stelt men bij Febiac. Maar er is nog werk aan de winkel, want over de eerste 7 maanden is de markt van de nieuwe auto's in België 26,6% gekrompen, met 261.137 geregistreerde inschrijvingen, tegenover 355.598 vorig jaar in dezelfde periode.

Daartegenover staat dat de gemotoriseerde tweewielers opnieuw de beste maandresultaten lieten optekenen, met een groei van 38,5% in juli. De Belgische invoerders van motorfietsen en scooters kunnen zo de negatieve gevolgen van de lockdown en van de onderbreking van hun commerciële activiteiten beperken tot een gecumuleerde achteruitgang met 4,5% ten opzichte van 2019.

Verder kennen de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen in juli een geringe terugval met 0,6%. De gecumuleerde resultaten van dit segment laten nu een daling met 18,9% zien. Juli was positief voor het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton, met een toename van 23,7% waarmee de totale achterstand tot 28,7% wordt teruggebracht. In het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton, dat een veel groter volume vertegenwoordigt, zijn de inschrijvingen in juli met 10% gedaald, wat een gecumuleerd resultaat van -46,7% oplevert.(Belga)

