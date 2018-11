Automarkt kent een dipje

Heel wat auto's die nog een NEDC-homologatie hadden, werden tijdens de zomermaanden vervroegd ingeschreven om ze uit de voorraden te verwijderen. Die marktanticipatie laat zich nog steeds gevoelen, en de terugval met 15,2% de voorbije maand moet daarmee in verband worden gebracht. Tellen we de voorbije 10 maanden van dit jaar samen, dan constateren we nog steeds een lichte groei van de automarkt met 2,9%. Febiac verwacht zodoende dat de totale automarkt dit jaar wellicht nog iets hoger zal uitkomen dan de 546.558 inschrijvingen van nieuwe auto's die voor heel 2017 werden gerealiseerd. BMW verkocht voorbije maand het meeste aantal voertuigen (3354 stuks) en stak daarmee Volkswagen, Renault, Peugeot en Mercedes de loef af. Over het hele jaar bekeken blijft Volkswagen marktleider met 47.641 verkochte wagens, wat goed is voor een marktaandeel van 9,68%. Renault is het tweede merk, voor Peugeot. Bij het vrachtvervoer is er sprake van een toename bij zowel de lichte vrachtvoertuigen (+19,9%), de wagens tot 16 ton maximaal toegelaten massa (+17,7%) als bij de voertuigen van 16 ton of meer (+17,3%). Opvallend zijn ook de sterke cijfers bij de bromfietsen (inclusief de snelle elektrische fietsen) en bij de motorfietsen. (Belga)