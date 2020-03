Volgens de cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Febiac kende de Belgische automarkt in februari een terugval. Volkswagen was de voorbije maand het populairste automerk.

In de voorbije maand februari werden in België 46.775 nieuwe auto's ingeschreven. Dit betekent een daling van 6,3% ten opzichte van de registraties van februari 2019. In het cumulatieve totaal voor de eerste twee maanden van 2020 werden in ons land 98.615 nieuwe auto's geregistreerd, tegenover 100.993 in 2019 in dezelfde periode (-2,36%). Deze daling van het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's is niet uniek voor ons land, gezien de resultaten die al door onze buurlanden zijn gecommuniceerd.

In het merkenklassement wist Volkswagen het grootste aantal wagens aan de man te brengen (4.370 of 9,34% marktaandeel) in februari, gevolgd door Renault en Peugeot. Ook in de gecumuleerde verkoopresultaten van 2020 is VW de nummer 1.

Februari 2020 was ook synoniem met een daling in het gemotoriseerde tweewielersegment, waarvan de inschrijvingen een maandelijkse daling van 9,2% optekenden, maar desondanks een gecumuleerde groei van 6,8% blijven tonen.(Belga)

In de voorbije maand februari werden in België 46.775 nieuwe auto's ingeschreven. Dit betekent een daling van 6,3% ten opzichte van de registraties van februari 2019. In het cumulatieve totaal voor de eerste twee maanden van 2020 werden in ons land 98.615 nieuwe auto's geregistreerd, tegenover 100.993 in 2019 in dezelfde periode (-2,36%). Deze daling van het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's is niet uniek voor ons land, gezien de resultaten die al door onze buurlanden zijn gecommuniceerd.In het merkenklassement wist Volkswagen het grootste aantal wagens aan de man te brengen (4.370 of 9,34% marktaandeel) in februari, gevolgd door Renault en Peugeot. Ook in de gecumuleerde verkoopresultaten van 2020 is VW de nummer 1.Februari 2020 was ook synoniem met een daling in het gemotoriseerde tweewielersegment, waarvan de inschrijvingen een maandelijkse daling van 9,2% optekenden, maar desondanks een gecumuleerde groei van 6,8% blijven tonen.(Belga)