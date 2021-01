Uit de cijfers van Febiac blijkt dat de inschrijvingen van nieuwe wagens in 2020 met 21,5% daalden tegenover 2019. De automarkt tekende het zwakste resultaat op sinds 1997.

Met slechts 431.491 nieuwe inschrijvingen in 2020 viel de automarkt terug met 21,5% ten opzichte van 2019. Daarmee werd in 2020 het zwakste resultaat sinds 1997 opgetekend toen er slechts 396.240 inschrijvingen werden genoteerd. Met een totaal van 30.078 nieuw ingeschreven personenwagens lag het resultaat in december 2020 ook 10,1% lager lag dan in diezelfde maand een jaar eerder.

Hoewel de marktdaling in december dus minder uitgesproken was dan gemiddeld in 2020, bleven de effecten van de coronapandemie op de automarkt duidelijk voelbaar. In 2020 was Volkswagen overigens het meest verkochte merk met een marktaandeel van 9,24%, gevolgd door BMW, Peugeot, Renault en Mercedes. Opmerkelijk is dat twee premiummerken zich in de top vijf weten te manifesteren.

Niet onverwacht zette de sterke verkoop van motorfietsen zich verder door met 3,5% meer inschrijvingen dan in 2019. Opmerkelijk is dat in december van het afgelopen jaar liefst 93,4% meer gemotoriseerde tweewielers met een cilinderinhoud van meer dan 50cc werden ingeschreven. De verklaring hiervoor is de overgang naar de Euro-5-norm die vanaf 1 januari 2021 een feit is. De laatste Euro-4 modellen moesten absoluut voor die datum zijn ingeschreven om nog tot het verkeer toegelaten te worden.

Nu is het afwachten wat 2021 zal brengen, want dit wordt een jaar zonder Autosalon in Brussel, wat altijd een belangrijke katalysator is om de verkoop in het nieuwe jaar aan te zwengelen. Daarom zetten veel automerken in op de digitale kanalen om kandidaat-kopers te verleiden.

