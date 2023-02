Automarkt groeit weer, te vroeg voor saloneffect

In gedurende de voorbije maand januari werden 39.847 nieuwe auto’s ingeschreven in België, volgens sectorfederatie Febiac is dat het beste resultaat van de afgelopen drie jaar en er valt een groei op te tekenen van +17% vergeleken met 2022.

Groei, maar nog steeds onder initieel niveau

De automarkt doet het beter dan een jaar geleden en dat is goed nieuws, toch is het interessant om dit in het juiste perspectief te zetten. Een kleine 40.000auto’s in januari is zeker niet slecht, maar in de pre-corona jaren lag het gemiddelde op ongeveer 50.000 eenheden. Ondanks de 17% vooruitgang ten opzichte van rampjaar 2022 hinkt de markt nog steeds 20% achterop in vergelijking met de periode voor de crisisjaren.

Uitgesteld saloneffect

Enig lichtpunt is het salonaffect waarop de ganse sector hoopt. Traditioneel worden in de maanden die volgen op een salon meer wagens ingeschreven. In die mate zelfs dat heel wat merken tot een derde van hun omzet realiseren in de salonperiode. De resultaten daarvan zie je doorgaans op het einde van het eerste kwartaal omdat auto’s niet onmiddellijk kunnen worden geleverd en ingeschreven. Precies die levertermijn is bij de meeste merken nog steeds problematisch. In die mate zelfs dat voertuigen die in januari 2022 werden besteld soms nog maar net of zelfs nog niet zijn geleverd. Met dat in het achterhoofd zou het best kunnen dat er geen piek zal komen in de registraties op het einde van Q1/2023. Door de lange levertermijnen zal het ‘saloneffect’ eerder worden uitgesmeerd over de volgende 12 maanden.