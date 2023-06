Automarkt bloeit weer op

De voorbije maand mei ging de verkoop op de Belgische automarkt voortreffelijk. BMW blijft autoritair marktleider.

In de afgelopen maand mei deden de autodealers goede zaken. Er gingen 41.358 personenwagens de deur uit, wat een stijging van +42,5% betekent tegenover de inschrijvingen van mei 2022. Een belangrijk element hierbij is een rush bij de professionele rijders, die nog snel willen profiteren van de gunstige fiscale regels voor plug-inhybride modellen die nog tot 30 juni gelden en de versnelde overgang naar volledig elektrische modellen. Aangezien de bedrijven en zelfstandigen ongeveer twee derde van de nieuwe inschrijvingen in mei uitmaakten, is dat effect zeker niet te onderschatten.

BMW blijft scoren

De gecumuleerde cijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar vertonen eenzelfde tendens met een stijging van +32,5% ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2022. Met 212.714 inschrijvingen is dit trouwens het beste gecumuleerde resultaat na 5 maanden voor de personenwagenmarkt sinds 2020. Maar toch zijn we nog ver verwijderd van de 260.044 nieuwe wagens die in de eerste vijf maanden van 2019, dus vóór de Covid-19-crisis werden ingeschreven.

Op deze groeiende automarkt blijft BMW moeiteloos zijn koppositie behouden met 4.622 verkochte wagens in mei 2023, wat goed is voor een marktaandeel van ruim 11%. Volkswagen neemt de tweede plaats in met 4.062 inschrijvingen , terwijl Peugeot 2.809 wagens mocht leveren. Deze drie merken voeren ook in die volgorde het klassement aan over de eerste vijf maanden van 2023.