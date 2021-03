Uit de cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Febiac blijkt dat de Belgische automarkt blijft sputteren. In februari werden 36.536 nieuwe personenauto's ingeschreven, dat betekent een afname met 21,9% tegenover 2020.

Een jaar geleden werden in de maand februari nog 46.775 nieuwe auto's geregistreerd. Dat was wel de laatste maand was die niet werd beïnvloed door de COVID-19-pandemie. Met de 36.536 nieuwe personenauto's die de voorbije maand slechts zijn ingeschreven, is de malaise in de sector wel overduidelijk. Een vertraging in de voertuigproductie zou nog een bijkomende factor zijn in deze terugval.

Een beetje verrassend voert premium merk BMW de verkooptabellen van februari aan met 3.488 verkocht wagens, wat goed is voor een marktaandeel van 9,55%. De tweede plaats wordt ingenomen door Peugeot (3.373 wagens), gevolgd door Volkswagen (2.845) en Citroën (2.305). De top 5 wordt afgesloten door nog een premium merk: Mercedes dat 2.178 auto's aan de man wist te brengen.

Verder kende het segment van lichte vrachtvoertuigen in februari een bijna stabiele maand met een lichte daling van de inschrijvingen van 0,8%. Het aantal inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton is in februari dan weer met 2,5% gestegen, maar de zwaardere klasse van meer dan 16 ton liet een terugval met 6,9% op maandbasis optekenen.

Tenslotte kende de motorfietsmarkt een krimp van 10 %, die deels te wijten zou zijn aan de invoering van de Euro 5-norm. Over alle segmenten heen zijn de gecumuleerde verkoopcijfers na twee maanden in 2021 negatief en lijkt die tendens zich door te zetten.

