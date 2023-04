Automarkt blijft het goed doen

In maart kende de Belgische automarkt een fikse groei tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lijkt de heropleving van de sector echt ingezet. BMW blijft marktleider.

De automarkt heeft een moeilijke tijd gekend: tijdens de pandemie moesten de dealers een tijd de deuren sluiten, dan volgden de toeleveringsproblemen, de economische crisis en de oorlog in Oekraïne. Allemaal factoren die het koopgedrag van de consument lange tijd hebben beïnvloed maar nu lijkt er eindelijk beterschap in zicht.

Volgens de cijfers van sectorfederatie Febiac herleeft de Belgische automarkt stilaan. In de voorbije maand maart werden 51.754 nieuwe auto’s ingeschreven, wat een stijging is van 39,9 procent ten opzichte van maart 2022. Dit is bovendien de achtste maandelijkse stijging op rij en de beste maand maart sinds 2019 toen bijna 55.000 nieuwe personenwagens werden ingeschreven. Aan het einde van het eerste trimester van 2023 telde onze automarkt 131.484 inschrijvingen. Dit is een stijging van 27,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

BMW bevestigt

Op de markt van personenwagens blijft BMW de verkopen aanvoeren. De Beierse constructeur verkocht in maart 2023 5.363 voertuigen, wat overeenstemt met een marktaandeel van 10,36 procent. De top vijf in maart omvat verder Volkswagen, Peugeot, Mercedes en Audi. Ook in de cumulatieve cijfers voor het eerste trimester van 2023 nemen deze merken dezelfde posities in. Het succes van BMW is vooral te verklaren door een breed aanbod aan geëlektrificeerde modellen en een sterke positie op de markt voor bedrijfswagens.