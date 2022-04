Drie grote automobielgroepen op de Belgische markt slaan de handen in elkaar voor een platform voor autodelen en digitaal autohuren. Via MyMove willen ze oplossingen bieden op maat van professionele en privéklanten.

D'Ieteren, Ginion Group en Valckenier bundelen hun krachten in het bedrijf MyMove om de markt van het autodelen te professionaliseren. Die markt evolueert razendsnel en volgens analisten is het een belangrijke groeimarkt. De crisis maakt de stap van autobezit naar autogebruik kleiner. Steeds meer consumenten schakelen over naar een deelwagen en doen dat niet meteen omwille van maatschappelijke of ecologische overtuiging, maar wel door de economische noodzaak.

De aankoopprijs van een auto is de voorbije drie jaar immers behoorlijk gestegen en de goedkopere modellen verdwijnen in sneltempo uit de catalogi. VW gaf enkele weken geleden zelfs zonder schroom aan dat het in de toekomst vooral zou inzetten op duurdere producten met een hogere winstmarge. Voor automerken is dat een overlevingsstrategie omdat ze minder producten kunnen bouwen door de aanhoudende schaarste op de halfgeleidermarkt.

De drie partners in MyMove hebben enige ervaring terzake. D'Ieteren is zich al enige tijd aan het herprofileren en speelt via nieuwe activiteiten in de fietsbranche volop in op de trend naar mobiliteitsalternatieven. Valckenier is een familiebedrijf dat heel wat Renault-dealerships in portefeuille heeft en wat graag wil blijven inhaken op de nieuwe mobiliteitsbehoeften van de klanten. Ginion is dan weer een speler die voornamelijk premiummerken verdeelt via dealers en onder andere BMW in portfolio heeft. Deze groep gaf recent aan om de klassieke merkgarages af te stoten en zich toe te leggen op nieuwe mobiliteitsvormen, 'exotische producten' en diensten rond klassieke voertuigen.

