Auto van het Jaar: Peugeot 208 volgt Jaguar I-Pace op

Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Door het afgelasten van de Geneva International Motor Show is ook de proclamatie van de verkiezing 'Car of the Year' in mineur verlopen en online bekendgemaakt. De voorspelde tweestrijd tussen de Peugeot 208 en Renault Clio is uitgebleven.

Peugeot e208 GT. © GF

Nadat alle stemmen waren geteld, bleken 281 stemmen uitgebracht voor de Peugeot 208 tegenover 211 voor de Renault Clio die op plaats vier eindigde. Op de plaatsen twee en drie vinden we de elektrisch aangedreven Tesla 3 en Porsche Taycan terug met respectievelijk 242 en 222 stemmen. De Ford Puma op plaats vijf vergaderde 209 stemmen, de Toyota Corolla 152 en de BMW 1 133 stemmen. Eens temeer slaagt BMW er niet in een podiumplaats te veroveren. Volgens het Belgische jurylid Tony Verhelle hebben zijn Zuid-Europese collega's, tegen de verwachtingen in, massaal voor de elektrisch aangedreven kandidaten (Tesla 3 en Porsche Taycan) gestemd. Zelf heeft hij het maximum van de punten aan de Renault Clio gegeven.