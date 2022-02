Autoworld zet het nieuwe jaar in met een nieuwe permanente tentoonstelling die in het teken staat van de auto's van de beroemdste Belgische stripheld Kuifje.

Het automuseum aan het Jubelpark in Brussel slaagt er steeds in originele thema's voor zijn tentoonstellingen te bedenken. Dit keer staan de voertuigen van de jonge reporter Kuifje in de kijker. De bekende stripreeks die door Hergé werd verzonnen, staat inderdaad bol van mooie auto's. In de 24 albums passeerden er niet minder dan 79 verschillende automodellen de revue. Hergé was echt gefascineerd door auto's. Ze waren onlosmakelijk verbonden met de verhalen die hij bedacht en hij maakte er steeds een erezaak van om ze natuurgetrouw af te beelden.

In de stripverhalen van Kuifje doken vele fraaie wagens op. © GF

Prachtige collectie

Dit waren onder meer de beroemde Ford T van "Kuifje in Congo", de Lincoln Torpedo Grand Sport uit "De sigaren van de farao" en de Amilcar CGS van "Kuifje in het land van de Sovjets". Verder doken ook de Opel Olympia van de Syldavische spionnen uit "De scepter van Ottokar" (een exacte kopie van de eerste auto die Hergé zich in 1938 aanschafte) op, naast de Impéria Mésange uit "De krab met de gulden scharen", de Lancia Aprilia van Emir Ben Kalish Ezab in "Kuifje en het zwarte goud" en natuurlijk de 2 PK van Janssen en Jansen.

Deze tentoonstelling is opgevat als een plaatje uit een stripboek. Men betreedt het auto-universum van Kuifje via een ingenieuze optische illusie. Schaalmodellen van de meest legendarische voertuigen die door Hergé werden getekend zijn tentoongesteld in acht etalagekasten. En via een groot scherm kan men getuige zijn van de "making-off" van een miniatuur in 3D. Als kers op de taart worden ook twee echte auto's tentoongesteld aan de ingang: de Ford T van "Kuifje in Congo" en de rode Willys Jeep uit "Kuifje en het zwarte goud" "!

De bekende rode Jeep staat er als schaalmodel én op ware grootte. © GF

Het automuseum aan het Jubelpark in Brussel slaagt er steeds in originele thema's voor zijn tentoonstellingen te bedenken. Dit keer staan de voertuigen van de jonge reporter Kuifje in de kijker. De bekende stripreeks die door Hergé werd verzonnen, staat inderdaad bol van mooie auto's. In de 24 albums passeerden er niet minder dan 79 verschillende automodellen de revue. Hergé was echt gefascineerd door auto's. Ze waren onlosmakelijk verbonden met de verhalen die hij bedacht en hij maakte er steeds een erezaak van om ze natuurgetrouw af te beelden.Dit waren onder meer de beroemde Ford T van "Kuifje in Congo", de Lincoln Torpedo Grand Sport uit "De sigaren van de farao" en de Amilcar CGS van "Kuifje in het land van de Sovjets". Verder doken ook de Opel Olympia van de Syldavische spionnen uit "De scepter van Ottokar" (een exacte kopie van de eerste auto die Hergé zich in 1938 aanschafte) op, naast de Impéria Mésange uit "De krab met de gulden scharen", de Lancia Aprilia van Emir Ben Kalish Ezab in "Kuifje en het zwarte goud" en natuurlijk de 2 PK van Janssen en Jansen.Deze tentoonstelling is opgevat als een plaatje uit een stripboek. Men betreedt het auto-universum van Kuifje via een ingenieuze optische illusie. Schaalmodellen van de meest legendarische voertuigen die door Hergé werden getekend zijn tentoongesteld in acht etalagekasten. En via een groot scherm kan men getuige zijn van de "making-off" van een miniatuur in 3D. Als kers op de taart worden ook twee echte auto's tentoongesteld aan de ingang: de Ford T van "Kuifje in Congo" en de rode Willys Jeep uit "Kuifje en het zwarte goud" "!