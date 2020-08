Lille Auto Heritage is de nieuwe oldtimershow in Noord- Frankrijk, op een steenworp van de grens met België. De eerste editie zal plaatsvinden in Lille Grand Palais op 11, 12 en 13 december 2020.

Op een expositieruimte 12.000 m2 heeft Lille Auto Heritage heel wat in petto voor oldtimerliefhebbers. Er worden enkele uitzonderlijke voertuigen verkocht, er is een ruilmarkt, er komt een tentoonstelling over de mythische routes van het Noorden, er is ruimte voor clubs en verenigingen, je vindt er automobilia, een expositie van kunstenaars die gepassioneerd zijn door auto's, er komt een circuit voor kinderen "les as du volant" en men kan er verschillende conferenties bijwonen... Eén en ander vindt plaats in Lille Grand Palais, 1 boulevard des Cités-Unies in Lille. Deuren gaan open op vrijdag 11 december van 14 tot 19 uur, zaterdag 12 december van 22 tot 20 uur en zondag 13 december van 22 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro in voorverkoop en aan de kassa betaal je 12 euro. Tieners betalen slechts 7 euro en kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Meer informatie via www.lilleautoheritage.com.

(Belga)

