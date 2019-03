Audi zet R8 V10 in de bloemetjes

De Audi R8 kreeg in 2009 voor het eerst de atmosferische V10-motor onder zijn koetswerk. De 5,2 liter produceerde toen 525 pk. Vanaf 2012 steeg dat vermogen tot 525 pk, om vervolgens in 2012 in de R8 GT tot 560 pk te klimmen, waarna het in de R8 V10 Plus weer tot 550 pk werd teruggebracht.

Bij de ontwikkeling van de tweede generatie van de R8 nam Audi eveneens de 5.2 FSI onder handen: er werd een brandstofinjectie in de inlaatkanalen toegevoegd, evenals een cilinderuitschakeling van 5 van de 10 cilinders naargelang de vermogensbehoefte. De V10 kreeg varianten met 540 en 610 pk.

Om de tiende verjaardag van de atmosferische V10 te vieren, stijgt het vermogen nu opnieuw tot 570 en 620 pk (naargelang de versie). Deze krachtbron scoorde eveneens sterk op de circuits in de GT3-klasse aan boord van de R8 LMS. Van de R8 V10 Decennium zullen slechts 222 exemplaren geproduceerd worden. Naast de krachtigere motor krijgt deze variant eveneens een specifieke kleurstelling in matzwart en goud.(Belga)