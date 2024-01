Audi wedt op twee paarden

Volgens het Duitse persagentschap Bloomberg stelt Audi de plannen bij inzake elektrificatie. De uitrol zal trager verlopen en een nieuw platform voor modellen met verbrandingsmotoren komt er sneller.

Audi ontwikkelt een PPE (premium platform EV) voor elektrovoertuigen en een PPC (premium platform Combustion) voor modellen met een thermische motor. Op zich is het bestaan van beide onderstellen niet nieuw, want Audi was vast van plan om nog een tijdje auto’s met een verbrandingsmotor – misschien hybride modellen in combinatie met elektroaandrijving – te blijven bouwen. Wat dat betreft, is de gang van zaken volstrekt normaal, alleen verschuift Audi nu de klemtoon en passen de Duitsers vooral het tempo aan waaraan de ene en andere technologie wordt uitgerold.

Los van de technische problemen waar Audi tegenaan kijkt bij de ontwikkeling van dit platform – zowel de lancering van de A6 e-tron als die van de elektrische Porsche Macan hebben al flink wat vertraging opgelopen – liggen ook twee externe factoren aan de basis van deze demarche. Enerzijds blijkt het animo van de Europese en vooral de Duitse autoconsument voor elektromobiliteit beperkt, een trend die des te duidelijker wordt nu in Duitsland de subsidiekraan voor elektrovoertuigen heeft dichtgedraaid.

Meubels redden

Cijfers leren dat Audi onvoldoende elektrovoertuigen aan de man kan brengen, overigens ook de reden waarom de productie van de Q4 e-tron vooralsnog niet naar de Belgische fabriek van Vorst komt. Een tweede oorzaak is de komst van de meer soepele (lees: afgezwakte) Euro 7-emissienorm die ervoor zorgt dat meer merken minder snel geneigd zijn om de vroeger aangekondigde ‘electric only-strategie’ te volgen. Door de minder strenge emissienorm blijft het immers economisch mogelijk om een betaalbare auto met verbrandingsmotor op de markt te brengen. Omdat dergelijke voertuigen ook beter aansluiten bij de vraag van de consument, ligt het voor de hand dat Audi via deze weg de meubels tracht te redden.

Ook Volkswagen verandert het geweer van schouder in een poging om het dramatische tij te keren. Hoewel de Duitse constructeur vorig jaar meldde dat het vanaf 2025 met een compacter elektrisch model (ID.2) onder de ID.3 zou komen, ziet het er volgens andere bronnen naar uit dat dit model mogelijk pas een jaar later op de markt komt. Ook VW zal wellicht langer compacte modellen met een verbrandingsmotor blijven bouwen.