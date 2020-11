Audi optimaliseert zijn elektrische E-tron-productlijn verder met wisselstroomladen aan 22 kW, bijkomende intelligente functies en nog meer rijgemak met het "adaptive cruise assist"-rijhulpsysteem.

Snelladen aan gelijkstroom (DC) is altijd al een sterk punt geweest van de E-tron-modellen. Voortaan maakt Audi ook sneller opladen met wisselstroom (AC) mogelijk. Nu kunnen klanten van de E-tron 55 en e-tron 55 Sportback een tweede interne lader bestellen die het laadvermogen van 11 kW verdubbelt naar 22 kW bij geschikte oplaadpunten. Deze optie zal vanaf half 2021 ook beschikbaar zijn in de versies E-tron 50 en E-tron S.

Daarnaast maakt het herwerkte stuurwiel rijden nog eenvoudiger. De bestuurder moet het aanraakgevoelige stuurwiel maar één keer per minuut licht aanraken om te maken dat de zijdelingse geleiding van de adaptive cruise assist actief blijft. De bestuurder blijft echter wel volledig verantwoordelijk voor het besturen van de wagen. Dit high-end systeem, dat data gebruikt van de centrale rijhulpsturing (zFAS), kan de Audi E-tron in het midden van zijn rijstrook houden. Het beheert ook de geleiding in lengterichting over het hele snelheidsbereik. Het ondersteunt de bestuurder bij optrekken, vertragen, snelheid aanhouden, afstand bewaren en in filesituaties.

En tenslotte worden de Audi E-tron S en Audi E-tron S Sportback nu standaard geleverd met 20-duimsvelgen en als optie met 21-duimsvelgen. Audi Sport GmbH heeft de lat nu nog een stuk hoger gelegd, met velgen in de maat 9,5Jx22 en banden van 265/40. De titanium gray-velgen hebben een vijfspaaks structuur en een glanzende afwerking.(Belga)

