Audi toont een conceptwagen die ons een blik gunt op luxueuze stadsmobiliteit van morgen. De Urbansphere wil verfijnd personentransport aanbieden op maat van megasteden. Audi lonkt naar Chinese metropolen.

In dergelijke grootsteden is plaats en persoonlijke ruimte in het bijzonder erg schaars. Precies dat maakt de mix van een riante interieurruimte, de verfijnde afwerking en de doorgedreven connectiviteit met tal van entertainmentmogelijkheden zo aantrekkelijk. Deze lounge op wielen is immers perfect inzetbaar als mobiel kantoor, vooral dankzij de gigantische proporties met een lengte van 5,51 meter, waarvan 3,4 meter wielbasis.

Deze conceptwagen rijdt uiteraard autonoom en wil zijn passagiers ontzorgen door ze thuis of op kantoor op te pikken. De aandrijving is volledig elektrisch, maar ook wat dat betreft wordt er geen input verwacht van de gebruiker. Het voertuig rijdt zelfstandig naar een laadstation en het connecteren gebeurt volautomatisch.

Binnen staan vier afzonderlijke stoelen met een relaxfunctie waarvoor ze tot 60 graden kunnen kantelen en ze zijn uitgerust met uitschuifbare beensteunen. Zijdelingse armsteunen bieden bijkomend comfort en geborgenheid. De stoelen draaien om hun as zodat het interieur een mobiele vergaderruimte wordt.

Deze conceptwagen is uitgerust met een batterij van 120 kWh waardoor een theoretisch rijbereik tot 750 km mogelijk is. Dankzij de 800 Volt technologie kan de batterij op 25 minuten van 5 tot 80 % worden opgeladen.

