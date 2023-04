Audi toont zijn nieuwe Formule 1

Audi maakt in 2026 zijn debuut in de Formule 1. De bolide van het Duitse merk is al onthuld.

Na vele successen in de uithoudingsraces gaat Audi in 2026 voor het eerst zijn kans wagen in de Formule 1, de koningsklasse in de autosport. Intussen zijn technici in Ingolstadt aan de slag voor de ontwikkeling van de hybride aandrijving waarbij vanaf 2026 met de nieuwe technische reglementering het belang van de elektrificatie nog groter zal worden.

Primeur in China

Dat F1-project werd ook toegelicht door Audi-CEO Markus Duesmann op het autosalon van Shanghai, waar Audi ook de allereerste F1-bolide onthulde: ‘Autosport is een integraal onderdeel van ons DNA. We zijn ervan overtuigd dat ons Formule 1-engagement de sportieve focus van Audi zal versterken. Bovendien vergroot dit kampioenschap voortdurend haar wereldwijde bereik vooral onder jonge doelgroepen en in onze belangrijkste afzetmarkt China.’

De getoonde Formule 1 is weliswaar nog een showcar die nog geen meter heeft gereden, maar maakt het F1-project toch al tastbaar. Voor de verdere realisatie van zijn F1-avontuur gaat Audi in zee met Sauber, het team dat momenteel nog de kleuren van Alfa Romeo voert in de Formule 1 en in 2026 de allereerste F1 Audi zal runnen. Nu is het uitkijken welke piloten Audi zal aantrekken voor zijn nieuw team.