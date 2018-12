Audi toont nieuwe entertainmentsystemen

Op de CES (Customer Electronics Show) in Las Vegas die plaatsvindt van 8 tot 11 januari 2019 zal Audi vernieuwende technologieën tonen op vlak van in-car entertainment. Op deze beurs zal een Audi-model te zien zijn, waarvan het interieur topkwaliteit biedt op vlak van entertainment. De Zuid-Duitse constructeur voorziet een onuitgegeven mobiele filmervaring die meerdere zintuigen prikkelt. In de wagen kan je ervaren hoe een klassieke verplaatsing een bijzonder luxueuze ervaring kan worden. Er is ook een entertainment modus voor momenten waarop de auto stilstaat en dan kan je zowel qua beeld als geluid films bekijken alsof je in de bioscoop zit. Audi was al eerder aanwezig op de CES en is daarmee lang niet de enige constructeur die er zijn opwachting maakt. Tal van andere merken tekenen eveneens present, want auto-innovatie manifesteert zich de jongste jaren veel meer op vlak van connectiviteit en digitalisering dan onder de motorkap. (Belga)