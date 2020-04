Na de gewone A3 is Audi klaar met de berlineversie van de A3 die het MQB-platform van de jongste A3 overneemt, maar qua koetswerk meer aanleunt bij de A4 berline.

De vormtaal oog niet alleen sportief en elegant en de berlineversie is 4 cm langer dan de hatchback. De nieuweling meet 4,5 meter en is ook 2 cm breder en 1 cm hoger dan zijn voorganger. In vergelijking met de Sportback-versie ie deze berline ruim 15 cm langer. De aerodynamische vormgeving zorgt tevens voor een betere Cd-waarde (luchtweerstand) die zowel het verbruik als het interieurgeluid drukt. Dat vertaalt zich in extra binnenruimte en een ruime koffer van 425 liter.

Net als de bestaande A3 zal de berlinevariant ook over de nieuwste technologieën beschikken zoals de optionele matrix ledkoplampen die eveneens een specifieke ledsignatuur krijgen. Binnenin ligt de klemtoon op een digitale aanpak. Audi monteert zelfs in de basisversie de Virtual Cockpit met een scherm van 12,3 inch waarbij de gebruiker keuze heeft uit verschillende weergavemodi. De constructeur voorziet uiteraard ook een uitgebreid scala aan connectiviteitsmogelijkheden. Het MIB 3 platform van de derde generatie biedt immers tien keer meer rekenkracht dan de vorige generatie. In de unit wordt eveneens een wifi hotspot voorzien en ook de Car-to-X- technologie waarbij de wagen met zijn omgeving kan communiceren om de verkeersveiligheid te verhogen.

De A3 is bij de marktintroductie beschikbaar met de rechtstreeks ingespoten 1.5 benzinemotor van 150 pk (108 gram CO2 per km). Dieselklanten worden bediend met de 2.0 TDI van 150 pk (96 gram CO2/km). Verder is er ook de 1.0 TFSI (110 pk) die wordt gecombineerd met het 48 volt mild hybride systeem. Deze A3 berline zal vanaf de zomer van 2020 in de showroom staan.(Belga)

