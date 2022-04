Het einde van de dieselmotor is onafwendbaar. Audi Nederland schrapt zelfs nu al alle modellen met een zelfontbrander uit het gamma. Maar is dat een goede zaak?

Het Europese klimaatbeleid voorziet een verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035 en dat betekent meteen een zogenaamde uitfasering van deze krachtbronnen in de komende jaren. Vooral de dieselmotor wordt nu zwaar geviseerd, vooral omwille van de hogere uitstoot van fijnstof. Dat beleid heeft ertoe geleid dat er de jongste jaren meer hybride en benzinewagens werden verkocht en dat het aandeel van de zelfontbranders sterk daalde.

Met de Euro 7 emissienorm die in 2025 van kracht wordt voor nieuwe wagens en nog veel strengere voorwaarden oplegt voor de uitstoot van verbrandingsmotoren, lijkt het einde van de diesel- en benzinemotoren zonder elektrische bijstand finaal in zicht te komen. Daarop anticiperen sommige markten en bepaalde merken nu al.

Het befaamde TDI-logo zal verdwijnen. © GF

Geen aprilgrap

Zo schrapte Audi Nederland vanaf 1 april 2022 (dit was geen grap) alle dieselmodellen uit het aanbod. De Audi-klant heeft voortaan nog enkel de keuze uit benzinewagens, plug-in hybrides en zuiver elektrische modellen. Door het Nederlandse beleid werden er bij onze noorderburen het voorbije jaar nog amper 1 % diesels verkocht door Audi, zodat deze beslissing wel te begrijpen is. Toch zullen kilometervreters zich dit wellicht beklagen, omdat de jongste generatie diesels pittig, comfortabel en zuinig functioneren, waardoor ze een zeer groot rijbereik van meestal meer dan 1.000 km garanderen. Een actieradius waar elektrische of plug-in hybride Audi's slechts van kunnen dromen.

Bovendien is de vervuilende stempel die diesels krijgen ook relatief, omdat vele plug-in hybride rijders hun wagen zelden aan de stekker hangen en dus in de praktijk véél meer verbruiken dan de normwaarde en omdat de stroom van EV's zeker niet altijd groen is.

