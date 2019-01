Audi stelt mobiele bioscoop voor

Op de Consumer Electronics Show 2019 (CES) in Las Vegas zal Audi het interieur van de wagen omtoveren tot een amusementspark met entertainment van topkwaliteit voor alle zintuigen. Het merk zal op zijn stand in een luxesedan een geheel nieuw on-the-road entertainmentformat en een speciale bioscoopbeleving onthullen. Beide technologieën vormen het 'in-car' entertainment van de auto van de toekomst en kunnen op de bekende vakbeurs voor entertainmentelektronica CES worden ervaren van 8 tot 11 januari 2019.

Op zijn stand in het Las Vegas Convention Center zal Audi tonen hoe een autorit straks kan veranderen in een complete digitale entertainmentervaring. De Audi-modellen van de toekomst zullen nog meer geconnecteerd zijn en zullen een ideale amusementsruimte creëren. Dankzij autonoom rijden zullen de inzittenden in de auto van de toekomst 'vrije' tijd hebben waarin ze gebruik kunnen maken van de volgende generatie 'in-car' entertainment.

De tweede technologie, Audi Immersive In-Car Entertainment, biedt de inzittenden entertainment terwijl de auto stilstaat. Zij kunnen dan genieten van Hollywood-blockbusters of van content aangeboden door streamingdiensten.(Belga)