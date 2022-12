Audi start productie Q8 e-tron

De gefacelifte versie van de Audi e-tron gaat voortaan door het leven als Q8 e-tron. De productie van Audi’s grootste elektrische SUV-model is gestart in Vorst.

In de Brusselse montagesite rolt de nieuwe Audi Q8 e-tron sinds vorige week van de band. De constructeur doet er alles aan om de productie koolstofneutraal te maken. Daarom worden bijvoorbeeld de motoren (die uit Hongarije komen) via goederentreinen naar Brussel gevoerd. Op die manier bespaart Audi op deze 1.300 km lange verbinding jaarlijks 2.600 ton CO2.

Brussel pioniert

De fabriek in Brussel werkt al sinds 2018 koolstofneutraal en voor Audi is dat bijzonder belangrijk, want de elektrisch aangedreven modellen stoten niet alleen geen CO2 uit wanneer ze rijden, ook voor ze hun eerste kilometer hebben gereden, wordt rekening gehouden met de koolstof voetafdruk. Brussel heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld bij deze vorm van duurzame autoproductie. Van de e-tron werden wereldwijd al 160.000 exemplaren verkocht.

In Brussel worden overigens niet alleen de auto’s geassembleerd, er is ook een lijn voor de montage van de batterijen. Vanaf 2025 wil Audi dat alle productiesites koolstofneutraal zullen produceren. Daarom kwam er het Mission:Zero milieuprogramma. Vanaf de tweede helft van 2023 zal Audi in Vorst ook de compactere zuiver elektrische Q4 e-tron bouwen. Tegen dan zullen er ongeveer 3.000 mensen werken.