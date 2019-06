Deze grote luxueuze SUV krijgt de krachtigste dieselmotor die op de Europese markt beschikbaar is, het gaat om een V8 met 435 pk.

Audi toont het meest sportieve model binnen het Q-gamma: de SQ8 TDI. Hij wordt aangedreven door een achtcilinder bi-turbo dieselmotor. Die zorgt voor uitzonderlijke prestaties in deze SUV die bovendien erg dynamisch belooft te zijn dankzij het sportdifferentieel, de actieve rolstangen en de vierwielaandrijving. Onder de motorkap zit een bi-turbo V8 motor en dat is meteen de krachtigste dieselmotor op de Europese markt. Hij levert 320 kW (435 pk) en 900 Nm koppel dat beschikbaar is tussen 1.250 en 3.250 opm. Dankzij deze 4.0 TDI stelt accelereert deze SUV als een sportwagen, want hij spurt in 4,8 seconden van 0 tot 100 km/u. De maximumsnelheid wordt elektronisch begrensd bij 250 km/u. Het vermogen wordt over de vier wielen verdeeld via een achttraps Tiptronic automaat in combinatie met de Quattro vierwielaandrijving. Een elektrische compressor (EPC) helpt de 2 turbo's om vanaf heel lage toerentallen laaddruk op te bouwen zodat de V8 TDI onmiddellijk zijn vermogen kan leveren. Deze compressor wordt gevoed door een elektrisch systeem met een boordspanning van 48 Volt. Dit systeem wordt eveneens gebruikt voor de mild hybride aandrijving (MHEV). Via een starter-alternator kan de wagen energie terugwinnen tijdens het vertragen zodat de lithium-ionbatterij wordt bijgeladen. In de praktijk verlaagt deze mild hybride technologie het brandstofverbruik met 0,5 l/100 km. De Audi SQ8 TDI zal in de nazomer van 2019 de Europese dealers staan.(Belga)