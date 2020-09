Vier jaar geleden lanceerde Audi de Q2. Nu krijgt deze compacte SUV een opfrisbeurt met een bijgeschaafd design, nieuwe connect-diensten, nieuwe rijhulpsystemen en een aangepast motorenpalet.

De compacte SUV krijgt een nog opvallender design en nieuwe koplampen. De designers hebben het motief van de veelhoek, die al te zien was op het front en de schouderlijn, nu ook aan de achterkant toegepast. Als gevolg van zijn update is de Q2 nu een paar millimeter langer geworden, zodat hij voortaan 4,21 meter lang is, terwijl de breedte en hoogte gelijk zijn gebleven. Voortaan zijn ledkoplampen standaard op de Audi Q2 en zijn led-matrixkoplampen als optie verkrijgbaar. Voor de achterlichten kunnen klanten kiezen tussen twee led-versies, met of zonder dynamische richtingaanwijzers. Het interieurontwerp volgt de strakke designtaal van het koetswerk en krijgt een nieuwe packstrategie voor de inrichting en uitrusting, met een bundeling van de opties. De optionele uitrusting van de Q2 omvat onder andere sportstoelen met brede zijsteunen, een in de hoogte verstelbare voorste passagiersstoel, automatische airco in twee zones en hulpverwarming. Verder komt een MMI navigation plus met een LTE-module voor snelle data-uitwisseling en een wifi-hotspot die passagiers kunnen gebruiken om hun mobiele apparaten aan te sluiten. De Audi Q2 krijgt vijf krachtige aandrijfopties: drie TFSI- en twee TDI-motoren. De SUV komt op de markt met een pittige benzinemotor: de 1.5 TFSI met 150 pk en 250 Nm aan koppel. Voor het eind van het jaar worden daar nog andere TDI- en TFSI-motoren aan toegevoegd. De Q2 met 1.5 TFSI-motor rolt standaard van de assemblagelijn met een manuele zesversnellingsbak en de zeventraps S tronic is als optie verkrijgbaar. Op sommige motorversies is ook Quattro-vierwielaandrijving beschikbaar. De verkoop van de Audi Q2 begint op de Belgische markt in september 2020. De prijs start bij 26.100 euro. (Belga)

