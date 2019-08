Met de lancering van de nieuwe RS 6 viert Audi op gepaste wijze het 25-jarig bestaan van RS en de uiterst performante Avant-modellen. Deze versie wint weer aan vermogen en maakt daarvoor gebruik van een mild-hybridsysteem.

Met een unieke stoere koetswerkstijl onderscheidt de Audi RS Avant zich duidelijk van het basismodel A6 Avant. Op uitzondering van de voordeuren, het dak en de achterklep, bestaat het koetswerk volledig uit RS-specifieke onderdelen. De geprononceerde wielkastverbreders maken hem ongeveer 40 millimeter breder en de 22-duimsvelgen zetten zijn markante proporties nog extra in de verf.

De 4.0 TFSI-motor van de nieuwe Audi RS 6 Avant levert een vermogen van 600 pk en een koppel van 800 Nm. Daarmee sprint de break in nauwelijks 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u en rondt hij de kaap van de 200 km/u al na 12 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 250 km/u. Met het optionele dynamic pack haalt de RS break een topsnelheid van 280 km/u en met het dynamic pack plus is dat zelfs 305 km/u.

Dankzij het elektrische systeem van 48 volt gaat het maximumvermogen van de V8-twinturbomotor bovendien hand in hand met een uitzonderlijke efficiëntie. Een riemalternatorstarter vormt het hart van het mild-hybridsysteem (MHEV). Dat systeem kan tijdens lichte vertragingen tot 12 kW aan vermogen recupereren en opslaan in een afzonderlijke lithium-ionbatterij. Een andere component die bijdraagt tot de efficiëntie is 'cylinder on demand' (COD). Bij lage tot middelhoge belasting en snelheid schakelt dit systeem vier cilinders in de hogere versnellingen uit. De standaard gemonteerde tiptronic-achttrapsautomaat stuurt het vermogen van de 4.0 TFSI-motor door naar de quattro-vierwielaandrijving. De nieuwe RS 6 Avant zal in de loop van het eerste kwartaal van 2020 verkrijgbaar zijn bij de Audi-verdelers, de prijs is nog niet bekend.(Belga)