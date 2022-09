Audi RS Q e-tron E2 klaar voor Dakar

Audi maakte zijn deelname aan de Formule 1 vanaf 2026 bekend, maar blijft ook actief in de rallyraids. Met de nieuwe RS Q e-tron E2 doet het Duitse merk een gooi naar de zege in de Dakar Rally 2023.

De volgende editie van de befaamde Dakar woestijnrally vindt ook dit keer plaats in Saoedi-Arabië, met de start op 31 december 2022 en de finish twee weken later op 15 januari 2023. Vorig jaar maakte Audi met een elektrische buggy zijn debuut in de Dakar, maar kon zich niet in de strijd om de overwinning mengen door technische problemen. Intussen is er hard gewerkt aan de RS Q e-tron, die beschikt over twee elektromotoren, gevoed door een generator en een verbrandingsmotor om ook in het midden van de woestijn over voldoende stroom te beschikken.

De Audi RS Q e-tron E2 .

Evolutie

De nieuwe Audi RS Q e-tron E2 is zoals de naam laat vermoeden een evolutie van de buggy van vorig jaar. Die zou de piloten Stephane Peterhansel, Carlos Sainz en Mattias Ekström in staat moet stellen dit keer voluit voor de zege te gaan. Het achtervoegsel ‘E2’ werd trouwens door Audi al eerder gebruikt voor de evolutieversie van de succesvolle Audi Quattro Groep B in de jaren 1980.

Audi meldt dat de RS Q e-tron E2 “lichter, gestroomlijnder en efficiënter werd en klaar is voor de grote uitdaging in de Dakar 2023”. Uiterlijk zijn er zeker verschillen te merken. Het hele koetswerk werd herwerkt en er kwamen nieuwe velgen met tien spaken op wielen makkelijker te wisselen, wat vaak onderweg gebeurt.

Tegelijk werd de cockpit wat ruimer voor het comfort van de bemanning en is het chassis enkele tientallen kilo’s lichter door een andere constructiemethode in koolstofvezel. Hopelijk is dat voldoende om Audi de eerste ‘elektrische’ zege in de Dakar te bezorgen.