Audi RS 3 Performance Edition haalt 300 km/u

Audi gaf zijn RS3 nog eens een vitaminekuur met als resultaat meer vermogen, meer dynamiek en sterkere prestaties. Het rijgenot in de Performance Edition blijft voorbehouden aan 300 gelukkigen.

Het is bij Audi een traditie dat de sportiefste modellen tijdens hun levenscyclus een update krijgen in de vorm van een beperkte reeks met nog betere prestaties. Die eer valt nu de RS3 te beurt met de Performance Edition waarvan slechts 300 genummerde exemplaren geproduceerd worden.

De Audi RS 3 Performance Edition is verkrijgbaar als sportback of berline.

407 pk

In deze variant produceert de bekende 2,5 liter-turbobenzine maar liefst 407 pk dankzij een verdere verhoging van de turbodruk tot 1,6 bar. Het maximumkoppel bedraagt nog altijd 500 Nm, maar is voortaan beschikbaar over een groter bereik. De prestaties van de Audi RS 3 Performance Edition met een gerobotiseerde zevenbak met dubbele koppeling zijn alleszins indrukwekkend met een sprint in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en een topsnelheid van 300 km/u.

Het interieur kreeg extra sportieve accenten.

Om dat geweld in goede banen te leiden kan de RS 3 Performance Edition rekenen op een RS-sportophanging met adaptieve dempers, P Zero Trofeo R rubbers en koolstofkeramische remschijven. Verder onderscheidt het interieur zich onder andere met kuipstoelen met blauwe veiligheidsgordels en een onderaan afgeplat sportstuur. Als sportback kost deze Audi RS 3 Performance Edition 75.000 euro, terwijl voor de berline 2.000 euro extra wordt aangerekend. De eerste exemplaren worden begin 2023 geleverd.