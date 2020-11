Audi biedt zijn Belgische klanten voortaan de mogelijkheid om bepaalde functies nog te bestellen na de aankoop van het voertuig. Deze "on-demand functies" openen heel wat perspectieven om auto's te individualiseren. Gebruikers kunnen de accessoires online bestellen via myAudi.

Audi linkt vanaf nu de fysieke wereld aan het digitale universum voor zijn klanten. Voorheen moest de consument bij de bestelling van het voertuig alle optionele accessoires configureren. Nu kunnen ze ook na de aankoop van de auto de verlichting, de rijhulpsystemen of bepaalde infotainmentfuncties op een flexibele manier toevoegen. Tal van on-demand functies zijn reeds beschikbaar voor de meest recente modellen. Op de Audi e tron en e tron Sportback kunnen klanten bijvoorbeeld hun LED-koplampen een upgrade geven met de Matrix LED-functie of de automatische grootlichtinschakeling. Gedurende de wintermaanden kan het bijvoorbeeld interessant zijn om voor een bepaalde periode over te schakelen op Matrix LED-koplampen. De klant is immers niet verplicht om zich permanent op deze accessoires te abonneren. Klanten kunnen op deze manier ook een functie ontdekken voordat ze een definitieve beslissing nemen. Men kan bepaalde functies bijvoorbeeld één keer per maand testen. Wanneer de klant besluit de keuze niet te verlengen, vervalt de bestelling automatisch. De bestelde functies zijn altijd gekoppeld aan een specifiek voertuig. Als de auto wordt doorverkocht, blijven de functies voor de resterende gebruiksperiode actief en kunnen ze ook door de nieuwe eigenaar verder worden gebruikt. Bestellingen en betalingen gebeuren via de myAudi-applicatie. (Belga)

