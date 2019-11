Audi gaat een achterwielaangedreven versie bouwen van de R8. Deze aanpak werd eerder al gebruikt voor de competitieversie (R8 LMS GT4) en vorig jaar werd er al een gelimiteerde serie gecommercialiseerd van deze achterwielaangedreven variant.

Vandaag geeft Audi aan dat deze sportievere variante permanent in het gamma zal worden opgenomen. Dit geeft ook aan dat de geruchten die in mei wereldkundig werden gemaakt voorbarig waren. Destijds werd gefluisterd dat de R8 én de TT zouden uit het gamma zouden verdwijnen om middelen vrij te maken voor de elektrische investeringen. Audi gebruikt zelfs de klassieke atmosferische 5.2 liter grote V10-motor die 540 pk levert. Deze versie wordt aangeboden als coupé en als Spyder en je herkent deze RWD-variant aan het Singleframe radiatorrooster dat breder en vlakker is.

De motor levert zijn vermogen van 540 pk bij 6.500 opm en biedt eveneens 540 Nm aan trekkracht. Dat motorgeweld gaat via een S-Tronic zeventrapsautomaat naar de achteras, waar het merk met de vier ringen wel een mechanische sperdifferentieel voorziet om één en ander ook beheersbaar te maken. Zoveel vermogen is immers veel toegankelijker in combinatie met Quattro vierwielaandrijving. Deze achterwielaangedreven telg is iets voor fijnproevers die op zoek zijn naar ultieme prestaties.

De oefening van 0 tot 100 km/u klokt deze R8 af in 3,8 seconden en hij haalt een topsnelheid van 318 km/u. De coupéversie koop ja vanaf ? 147.900 en voor de Spyder betaal je ? 161.900. Hij zal vanaf begin 2020 beschikbaar zijn bij de Audi-verdelers.(Belga)