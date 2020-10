Audi zet zijn elektrificatiecampagne verder met de Q8 TFSI e quattro. Daarmee krijgt de SUV-coupé er twee plug-in hybride versies bij, waarmee een volledig elektrisch rijbereik tot 59 kilometer mogelijk is.

Deze nieuwe Audi Q8 TFSI e quattro maakt gebruik van een aandrijflijn met een drieliter TFSI V6-motor en een krachtige elektromotor met een systeemvermogen van 381 of 462 pk. Zijn verbrandingsmotor, de 3.0 TFSI, heeft een vermogen van 250 kW (340 pk) en ontwikkelt 450 Nm aan koppel. De elektromotor is een synchroonmotor met permanente magneet, met een piekvermogen van 100 kW, die is geïntegreerd in de behuizing van de Tiptronic achttrapsautomaat. De permanente vierwielaandrijving quattro gebruikt een middendifferentieel met een puur mechanische werking. Onder normale rijomstandigheden stuurt die 40 procent van het koppel naar de vooras en 60 procent naar achteren. Indien nodig kan een groter deel van de kracht naar de as met de beste grip worden gestuurd. Tot 85 procent kan zo naar de vooras gaan en tot 70 procent naar de achteras.

De lithium-ionbatterij zit onder de bagageruimte. Ze bevat 104 pouch-cellen van de jongste generatie die zijn gebundeld in 13 modules. Elk van deze cellen met een flexibele huls heeft een elektrisch vermogen van 48 Ah en het batterijsysteem heeft een energie-inhoud van 17,8 kWh.

Audi biedt de plug-inhybride SUV-coupé aan in twee vermogensniveaus die van elkaar verschillen door onder andere hun booststrategie. In de puur elektrische modus geraakt de krachtiger variant Q8 60 TFSI e quattro (462 pk) tot 56 kilometer ver volgens de NEDC-cyclus en tot 45 kilometer volgens WLTP. De Q8 55 TFSI e quattro (381 pk) haalt een elektrisch bereik van tot 59 kilometer volgens NEDC en tot 47 kilometer volgens WLTP. Tot snelheden van 135 km/u kunnen de elektromotoren alleen instaan voor de aandrijving. Beide varianten halen een topsnelheid van 240 km/u. De 55 TFSI spurt van 0 tot 100 km/u in 5,8 seconden, de 60 TFSI heeft daar 5,4 tellen voor nodig.

De Audi Q8 TFSI e quattro kan nu besteld worden. De 55 TFSI e quattro staat in de prijslijst vanaf 78.600 euro, de sportievere 60 TFSI kost 91.540 euro. (Belga)

Deze nieuwe Audi Q8 TFSI e quattro maakt gebruik van een aandrijflijn met een drieliter TFSI V6-motor en een krachtige elektromotor met een systeemvermogen van 381 of 462 pk. Zijn verbrandingsmotor, de 3.0 TFSI, heeft een vermogen van 250 kW (340 pk) en ontwikkelt 450 Nm aan koppel. De elektromotor is een synchroonmotor met permanente magneet, met een piekvermogen van 100 kW, die is geïntegreerd in de behuizing van de Tiptronic achttrapsautomaat. De permanente vierwielaandrijving quattro gebruikt een middendifferentieel met een puur mechanische werking. Onder normale rijomstandigheden stuurt die 40 procent van het koppel naar de vooras en 60 procent naar achteren. Indien nodig kan een groter deel van de kracht naar de as met de beste grip worden gestuurd. Tot 85 procent kan zo naar de vooras gaan en tot 70 procent naar de achteras.De lithium-ionbatterij zit onder de bagageruimte. Ze bevat 104 pouch-cellen van de jongste generatie die zijn gebundeld in 13 modules. Elk van deze cellen met een flexibele huls heeft een elektrisch vermogen van 48 Ah en het batterijsysteem heeft een energie-inhoud van 17,8 kWh. Audi biedt de plug-inhybride SUV-coupé aan in twee vermogensniveaus die van elkaar verschillen door onder andere hun booststrategie. In de puur elektrische modus geraakt de krachtiger variant Q8 60 TFSI e quattro (462 pk) tot 56 kilometer ver volgens de NEDC-cyclus en tot 45 kilometer volgens WLTP. De Q8 55 TFSI e quattro (381 pk) haalt een elektrisch bereik van tot 59 kilometer volgens NEDC en tot 47 kilometer volgens WLTP. Tot snelheden van 135 km/u kunnen de elektromotoren alleen instaan voor de aandrijving. Beide varianten halen een topsnelheid van 240 km/u. De 55 TFSI spurt van 0 tot 100 km/u in 5,8 seconden, de 60 TFSI heeft daar 5,4 tellen voor nodig.De Audi Q8 TFSI e quattro kan nu besteld worden. De 55 TFSI e quattro staat in de prijslijst vanaf 78.600 euro, de sportievere 60 TFSI kost 91.540 euro. (Belga)