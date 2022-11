Audi Q8 e-tron vervangt e-tron

Audi heeft een update klaar voor de e-tron, het eerste volledig elektrische model van het merk. Na een carrière van vier jaar, gaat de e-tron verder als Q8 e-tron.

Met deze benaming suggereert de constructeur uit Ingolstadt dat het om een veel groter model gaat, maar de body van de e-tron blijft in grote lijnen behouden en wordt zeker niet groter. De Q8 e-tron is makkelijk herkenbaar aan het vernieuwde radiatorrooster dat tot onder de koplampen loopt. Bovenaan de grille komt nog een horizontaal geïntegreerde ledstrip die de look bepaalt. Ook binnen blijven de veranderingen beperkt. Naast de Q8 e-tron krijgt ook de Sportback-afgeleide een nieuwe benaming.

Rijbereik neemt toe

De voornaamste verandering zit in de batterij, want de capaciteit gaat er flink op vooruit. De basisversie van e Q8 e-tron 50 kan voortaan rekenen op een batterij met een opslagcapaciteit van 98 kWh (vroeger 65 kWh). De topversies 55 en S krijgen een nog grotere batterij van 104 kWh (voorheen 87 kWh). Door die ingreep haalt de basisversie voortaan een rijbereik (WLTP) van 480 km, de versie met de grootste batterij zou op één batterijlading tot 580 km ver moeten komen.

De krachtigste versie puurt een systeemvermogen van 300 kW uit zijn twee motorisaties en haalt in boost-modus zelfs 370 kW en een monsterlijk koppel van 973 Nm. Dat volstaat om deze elektrische SUV een topsnelheid van 210 km/u te geven. Ook het laden gaat sneller, want naast de driefasige AC-laadaansluiting, kan je deze Q8 e-tron DC snelladen met een debiet tot 170 kW.

Deze Q8 e-tron is bovendien made in Belgium. De basisversie kost 76.500 euro en je kan vanaf eind februari 2023 bestellen.