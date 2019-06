Audi voorziet een zachte facelift voor de Q7, de op één na grootste SUV van het gamma. Het gaat om de eerste facelift-versie van de tweede generatie die inmiddels vier jaar in de catalogi staat.

De nieuweling zal in het najaar op de markt komen en optisch zijn de verschillen duidelijk zichtbaar. Zo oogt de snuit een stuk gespierder dan die van het actuele model en hij krijgt ook een achthoekig singleframe radiatorrooster met een veel smallere omranding van chroom. Ook de koplampen zijn nieuw en hoekiger gevormd. Het merk met de vier ringen monteert hier (optioneel) ook HD Matrix led koplampen, de standaardversie heeft eveneens recht op ledtechnologie.

Zelfs de achterkant werd op de tekentafel gelegd en je herkent de nieuweling meteen aan de doorlopende horizontale balk onder de lichtunits. Binnenin biedt deze riante SUV vooral veel plaats en de constructeur monteert hier een vernieuwd MMI multimediasysteem met doorgedreven connectiviteit, een verfijnd Touchpad dat de gebruiker ook feedback geeft via de 'touch response'. Uiteraard heeft deze versie ook recht op de virtual cockpit, hoewel de basisversie nog steeds analoge wijzerplaten heeft.

Onder de motorkap voorziet Audi drie V6-motoren: twee diesels (231 pk of 286 pk) en één benzineversie met 340 pk. Al deze motoren krijgen een mild-hybride aandrijving met elektromotor-generator die via een 48 Volt boordspanningssysteem werkt. Later wordt ook nog een plug-in hybride versie verwacht: de 55 TFSIe.(Belga)