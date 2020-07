Audi stelt de concept car van de coupévariant van de Q4 e-tron voor. De productieversie wordt in 2021 gelanceerd en wordt het zevende elektrische model van Audi. Volgens het merk bedraagt het rijbereik meer dan 500 km.

Technisch gezien zijn de Q4 e-tron en de Q4 Sportback e-tron tweelingen, maar qua vorm hebben ze elk hun eigen onmiskenbare en typische eigenschappen. De Audi Q4 e-tron Concept gaf de bezoekers van de 2019 Geneva Motor Show een voorsmaakje op de eerste compacte elektrische SUV van Audi. Met de Q4 Sportback e-tron stelt het merk nu het tweede model van het gamma voor dat in 2021 in productie gaat als een SUV-coupé. De afmetingen van de twee Q4-modellen zijn nagenoeg identiek: met een lengte van 4,60 meter en een hoogte van 1,60 meter is de Sportback 1 centimeter langer en lager. De Q4-versies zijn identiek qua breedte (1,90 meter) en wielbasis (2,77 meter). De twee conceptcars gebruiken ook dezelfde aandrijftechnologie: twee elektromotoren ontwikkelen 225 kW aan systeemvermogen, en zoals zo typisch is voor Audi wordt de aandrijfkracht op de weg overgebracht via Quattro-vierwielaandrijving. Dankzij de uitstekende trekkracht accelereren beide versies van de Q4 van 0 naar 100 km/u in slechts 6,3 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Een grote batterij met een opslagcapaciteit van 82 kWh neemt bijna de volledige ruimte onder de vloerplaat tussen de twee assen in beslag. Het rijbereik van meer dan 450 kilometer - gemeten volgens WLTP-standaard - is een referentie in zijn segment. Versies met vierwielaandrijving zullen een bereik van tot 500 kilometer mogelijk maken volgens de WLTP-cyclus. De technologie voor de Q4 e-tron concept komt van het modulaire elektrische platform MEB dat in de toekomst door talrijke elektrische modellen van de Volkswagen-groep zal worden gebruikt, van het compacte segment tot de bovenste middenklasse. (Belga)

Technisch gezien zijn de Q4 e-tron en de Q4 Sportback e-tron tweelingen, maar qua vorm hebben ze elk hun eigen onmiskenbare en typische eigenschappen. De Audi Q4 e-tron Concept gaf de bezoekers van de 2019 Geneva Motor Show een voorsmaakje op de eerste compacte elektrische SUV van Audi. Met de Q4 Sportback e-tron stelt het merk nu het tweede model van het gamma voor dat in 2021 in productie gaat als een SUV-coupé. De afmetingen van de twee Q4-modellen zijn nagenoeg identiek: met een lengte van 4,60 meter en een hoogte van 1,60 meter is de Sportback 1 centimeter langer en lager. De Q4-versies zijn identiek qua breedte (1,90 meter) en wielbasis (2,77 meter). De twee conceptcars gebruiken ook dezelfde aandrijftechnologie: twee elektromotoren ontwikkelen 225 kW aan systeemvermogen, en zoals zo typisch is voor Audi wordt de aandrijfkracht op de weg overgebracht via Quattro-vierwielaandrijving. Dankzij de uitstekende trekkracht accelereren beide versies van de Q4 van 0 naar 100 km/u in slechts 6,3 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Een grote batterij met een opslagcapaciteit van 82 kWh neemt bijna de volledige ruimte onder de vloerplaat tussen de twee assen in beslag. Het rijbereik van meer dan 450 kilometer - gemeten volgens WLTP-standaard - is een referentie in zijn segment. Versies met vierwielaandrijving zullen een bereik van tot 500 kilometer mogelijk maken volgens de WLTP-cyclus. De technologie voor de Q4 e-tron concept komt van het modulaire elektrische platform MEB dat in de toekomst door talrijke elektrische modellen van de Volkswagen-groep zal worden gebruikt, van het compacte segment tot de bovenste middenklasse. (Belga)