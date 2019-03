Een jaar geleden lanceerde Audi zijn eerste elektrische productiemodel op het Autosalon van Genève. Deze Audi e-tron was toen nog in een camouflage-outfit gehuld. Op het Autosalon van Genève biedt Audi vandaag al een glimp van een bijkomend 100% elektrisch model. Deze Audi Q4 e-tron concept is een compacte 5-deurs SUV met een lengte van 4,59 m en hij toont heel wat gelijkenissen met de Audi e-tron. Hij wordt aangedreven door 2 elektromotoren met een systeemvermogen van 225 kW. De Q4 e-tron past perfect in de Audi-traditie omwille van de Quattro vierwielaandrijving. Het merk met de vier ringen claimt een topsnelheid van 180 km/u en de oefening van 0 tot 100 km/u lukt in 7,5 seconden. Het batterijpakket biedt een capaciteit van 82 kWh en deze Q4 e-tron concept haalt een actieradius van 450 km (constructeursgegevens). De Audi Q4 e-tron concept is de voorbode van het inmiddels vijfde elektrische productiemodel van de constructeur uit Ingolstadt en zal eind 2020 worden gelanceerd. (Belga)