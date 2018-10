Audi produceert A1 in Spanje

De Seat-fabriek in Martorell kreeg de productie van de A1 toegewezen, nadat eerder al de Q3 succesvol op deze site werd vervaardigd sinds 2011. Intussen liepen er reeds bijna 800.000 exemplaren van deze SUV van de Spaanse band. De vorige generatie van de A1 werd zoals bekend in Brussel geproduceerd en de nieuwe Q3 zal voortaan in het Hongaarse Györ vervaardigd worden.

Christian Vollmer, vice-president van Seat voor de productie en de logistiek, verklaart : "De A1 zal uiteraard volgens de strengste kwaliteitsnormen geproduceerd worden, waarmee Audi zijn engagement bevestigt tegenover de fabriek in Martorell, die nog steeds het grootste aantal voertuigen in Spanje produceert." De Audi A1 levert zo een belangrijke bijdrage tot het productievolume van de site in Martorell die daarmee op volle toeren kan blijven draaien. Naast de Audi A1 lopen hier ook modellen van de band die hetzelfde platform delen, zoals de Seat Ibiza en Arona.