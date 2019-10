Audi brengt een exclusieve Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial, een Audi 920 en drie nieuwe Audi Sport-modellen mee naar de Zoute Grand Prix.

De Zoute Grand Prix gaat dit jaar zijn tiende editie in. Van donderdag 10 tot zondag 13 oktober wordt de mondaine badplaats het decor voor de jaarlijkse hoogmis van de klassieke parels uit de autogeschiedenis en de nieuwste modellen van prestigieuze merken. Ook tijdens deze tiende editie zal Audi weer prominent aanwezig zijn. Het merk met de vier ringen onthult in het Audi-paviljoen op de dijk drie nieuwe Audi Sport-modellen: de Audi RS Q3 Sportback, Audi RS 4 Avant en Audi RS 6 Avant. Op het podium langs de Kustlaan wordt verder ook de Audi R8 LMS GT2, de ultieme raceversie van de Audi R8 tentoongesteld.

Dan is er nog de Audi 920 Cabriolet Gläser, die werd gebouwd vanaf 1938. Van deze cabriolet met een watergekoelde 3,2-liter zescilindermotor - goed voor 75 pk bij 3.000 t/min - werden tussen 1938 en 1940 in totaal 1.281 exemplaren gebouwd. Het was het laatste Audi-model dat voor de Tweede Wereldoorlog geproduceerd werd. Verschillende koetswerkbouwers gaven de Audi 920 verschillende vormen, zoals deze 'cabriolet 4-venster' met 5 plaatsen, gerealiseerd door de bekende koetswerkbouwer Gläser uit Dresden. Met zijn lange wielbasis kan de 920 bogen op een voor die tijd zeer goede stabiliteit en comfort, zelfs over langere afstanden.

De Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial dateert eveneens uit 1938. Hij heeft een zescilindermotor in lijn met een cilinderinhoud van twee liter die een vermogen haalt van ongeveer 70 pk en een maximumsnelheid van 150 km/u. Van deze wagen werden destijds slechts drie exemplaren gebouwd voor deelname aan de legendarische rally Luik-Rome-Luik. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verdwenen de drie wagens echter spoorloos. Toen een vriend van het Huis D'Ieteren later in Frankrijk een chassis en de papieren van een Wanderer W24 terugvond en D'Ieteren Gallery in Saksen een Wanderer-motor en de drie Solex-carburateurs ontdekte, werd een droom werkelijkheid: de auto werd volledig opnieuw opgebouwd. (Belga)