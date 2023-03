Audi ontwikkelt compactere e-tron

Audi werkt aan een elektrisch instapmodel. Op dit ogenblik speelt de Q4 e-tron die rol, maar met een prijskaartje vanaf € 56.000 kan je bezwaarlijk van een instapper spreken.

C-segment

Het is een bijzondere wending dat Audi andermaal een compacter model gaat ontwikkelen, vlak nadat het merk met de vier ringen aangaf niet langer geïnteresseerd te zijn in de compacte segmenten. Immers, de A1 krijgt geen opvolger en ook van de Q2 zal geen tweede generatie worden gebouwd.

Duesmann kiest voor duurdere modellen

Op de jaarlijkse persconferentie waar ook de (uitstekende) jaarresultaten werden gepresenteerd, gaf Audi-topman Duesmann aan dat er een bijkomend elektrisch model zal komen dat onder de Q4 e-tron zal worden gepositioneerd. Welk model dat zal worden, en of er technische gelijkenissen zullen zijn met de ID.2 is nog niet duidelijk. Het is evenmin zeker of het een SUV-geïnspireerd model gaat worden, want het zou ook zomaar een ‘elektrische A3 kunnen worden naar analogie met de ID.3. Veel kleiner zal het in elk geval niet worden want Audi gaf eerder aan niet langer interesse te hebben in het B-segment. Dat past ook in het nieuwe businessmodel waarbij het premiummerk meer winst wil maken en toch minder voertuigen wil bouwen. Dat lukt alleen door grotere en vooral nog beter uitgeruste modellen aan de man te brengen.

10 nieuwe e-tron modellen?

De EV-plannen van het merk met de vier ringen spreken overigens boekdelen, want de Audi CEO gaf ook nog mee dat er op zeer korte termijn nog 10 elektrisch aangedreven voertuigen zullen volgen. Daar zit uiteraard de nieuwe generatie A6 bij die niet langer met een verbrandingsmotor zal worden geleverd. Dat zijn straffe uitspraken, vooral op een ogenblik dat de levertermijn van hun huidige instapper – de Q4 e-tron – stilaan karikaturale vormen begint aan te nemen.