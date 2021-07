Met zijn RS-modellen heeft Audi een traditie hoog te houden. De recentste in de rij is de nieuwe RS3 die wordt aangedreven door een 400 pk sterke 2.5 TFSI. Dat klinkt alvast zeer veelbelovend.

Deze potente RS3 is meteen verkrijgbaar als vijfdeurs en als vierdeurs met kofferbak. Steeds beschikt hij over de Quattro-vierwielaandrijving en de pittige vijfcilinder 2,5 liter met turbo die goed is voor 400 pk en 500 Nm en gekoppeld wordt aan de S-Tronic-automaat met dubbele koppeling.

De RS3 is verkrijgbaar als hatchback en berline © GF

Om een ongeziene rijdynamiek te verzekeren pakt de nieuwe Audi RS3 uit met tal van snufjes zoals de RS Torque Splitter, die de power optimaal verdeelt tussen de vier wielen, koolstof-keramische remschijven (optioneel), een specifieke ophangingsgeometrie of enkele specifieke standen van de Audi Drive Select rijprogramma's met ook opties voor circuitgebruik of gecontroleerd driften.

Reken dus maar dat de pret verzekerd is aan boord van deze RS3, waarin de bestuurder zeker wordt uitgedaagd om de grenzen van zijn voertuig én zichzelf op te zoeken. Hij kan daarbij gelukkig rekenen op een nieuwe engelbewaarder in de vorm van een gesofisticeerd rijcontrolesysteem dat de naam 'modular vehicle dynamics controller' (mVDC) kreeg.

Ook het interieur kreeg een sportieve uitdossing © GF

Uiteraard kreeg ook het interieur een aangepaste sportieve uitdossing met opvallende kleurige accenten en een onderaan afgevlakt stuurwiel, nappalederen sportstoelen en een digitaal dashboard met specifieke RS 3-displays, die onder andere de temperaturen van de aandrijvingsorganen en de bandenspanning weergeven.

De nieuwe Audi RS3 kost 61.900 euro als vijfdeurs en 63.300 euro als berline, en zal in het najaar van 2021 bij de dealers staan.

