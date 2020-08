Zoals verwacht onthult Audi de S3-variante van de nieuwste generatie A3. Die laatste is momenteel één van de meest verfijnde en sportieve modellen binnen het compactsegment.

Iets meer dan 20 jaar geleden lanceerde Audi de eerste generatie S3 in het premiumsegment van de compacte sportievelingen. Vandaag toon de Zuid-Duitse constructeur de nieuwe generatie van de S3 die niet alleen als Sportback maar eveneens als sedan beschikbaar zal zijn. Men viseert vooral veeleisende klanten die op zoek zijn naar de ultieme sensatie aan het stuur.

Het recept is beproefd met de 2.0 TFSI-motor die 310 pk sterk is en 400 Nm levert. Met dat vermogen lukt de oefening van 0 tot 100 km/u in nauwelijks 4,8 seconden. Het vermogen wordt via een 7-traps S tronic-versnellingsbak, een intelligent gestuurde quattro-aandrijving en aangepaste S-sportophanging (met optionele gestuurde demping) op het asfalt gezet. De S3 beschikt ook over nieuwe functies zoals een aangepaste bedieningsinterface, bijkomend infotainment en ondersteuningssystemen voor de bestuurder.

Esthetisch gezien ligt de klemtoon van de S3 op de sportieve rondingen van de nieuwe A3. Er worden bovendien agressievere voor- en achterbumpers gemonteerd. De marktintroductie in België is voorzien voor begin september en de basisprijs bedraagt ?47.500 (incl. BTW) voor de S3 Sportback en ?48.600 (incl. BTW) voor de S3 Sedan. Bij de lancering voorziet Audi een beperkte "Edition one", beschikbaar in Python Yellow (Sportback) of Tango Red (Sedan) met zwarte accenten, 19-inch wielen en sportief meubilair in fijn nappaleder.(Belga)

