Audi bezorgt zijn compacte stadswagen een avontuurlijke look voor de stadsjungle. Hier is de A1 Citycarver.

SUV's en crossovers rollen tegenwoordig als zoete broodjes de deuren van de merkverdelers uit. Vandaar dat er creatieve ideeën ontstaan om bestaande modellen tot zo'n hippe en populaire crossover om te vormen. Zo kitte Audi zijn A1 Sportback om tot de fraaie A1 Citycarver. What's in a name.

De 4,04 meter lange Audi A1 citycarver is inderdaad gebaseerd op de A1 Sportback waar hij de technologie en de designtaal van overneemt. Hij pakt uit met een krachtig sportief lijnenspel en biedt tegelijkertijd vier centimeter bijkomende bodemvrijheid, dankzij een 35 millimeter hogere ophanging en de montage van 16" velgen. Deze ingreep vergemakkelijkt meteen het instappen en biedt een betere zichtbaarheid rondom. Het koetswerk kreeg een robuustere offroadlook met onder andere een matzwarte grille, twee opvallende sleuven boven het radiatorrooster, een bodembescherming, een hertekende robuustere achterbumper en geaccentueerde wielkasten en zijdrempels in een contrasterende kleur.

Met een uitgebreide connectiviteit en infotainment mikt de A1 citycarver vooral op jonge bestuurders. Een volledig digitaal dashboard is standaard en de Audi virtual cockpit en MMI navigatie Plus zijn eveneens beschikbaar. Bestuurders kunnen dit infotainmentsysteem aansturen via het 10,1 duim groot aanraakscherm of via stembediening.

De A1 Citycarver rijdt ook nog lichtvoetiger dankzij het optioneel Pack Dynamic. Dit omvat schijfremmen met sportieve rode remklauwen, het rijdynamieksysteem Audi Drive Select, een soundactuator en een ophanging met verstelbare dempers. De Audi Drive Select die vier rijmodi (auto, dynamic, efficiency en individual) aanbiedt, kan eveneens apart worden gekozen. De Audi A1 Citycarver kan vanaf begin augustus worden besteld en zal in de herfst van 2019 bij de Belgische concessiehouders aankomen. Bij de marktintroductie zal Audi ook de Edition One boven de doopvont houden, een speciale editie afgewerkt in pijlgrijs of pulse-oranje en voorzien van 18" velgen.(Belga)