In het kader van het Formule E kampioenschap dat in Berlijn halt houdt, zal het merk met de vier ringen er de grootste multifunctionele opslagplaats voor batterijen in Duitsland openen op de EUREF-campus.

Deze unit heeft een totale capaciteit van 1,9 MWh en werkt met gebruikte lithium-ion batterijen van ontwikkelingsvoertuigen. Men wil er vooral de interactie tussen elektrische voertuigen en het elektriciteitsnet testen. Het is de bedoeling om intelligente stroomnetwerken te realiseren zodat de energietransitie kan worden versneld. Audi ijvert voor een emissievrije mobiliteit en stelt duidelijke doelstellingen tegen 2025. Vanaf dan zal ongeveer 40% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. Tegen het midden van het volgende decennium moet dat over ongeveer één miljoen elektrische voertuigen per jaar gaan.

De mobiele opslagcapaciteit voor stroom groeit ook naarmate het aantal elektrische wagens toeneemt. Deze opslagcapaciteit op een intelligente manier gebruiken, biedt tal van vernieuwende mogelijkheden. Het is daarom essentieel om elektrische auto's in de energie-industrie te integreren. "Als één op de tien personenauto's in Duitsland elektrisch zou zijn, zou de flexibele energieopslag een vermogen van bijna 200 GWh vertegenwoordigen", legt Audi uit. "Het intelligent combineren van elektrische voertuigen met hernieuwbare energie kan een positief effect hebben op de energietransitie. Deze combinatie zou het mogelijk maken om op te laden met behulp van zonne- of windenergie, afhankelijk van de beschikbaarheid. Bovendien kan men met deze technologie flexibel reageren op de schommelingen in vraag en aanbod op het elektriciteitsnet."(Belga)